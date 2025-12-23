В ДНР открылась мультимедийная выставка "Романовы"

Интерактивная история расскажет о ключевых вехах правления последней императорской династии России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "Романовы" открылась в ДНР, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта "Россия - Моя история".

"К новогодним праздникам в Донецкой Народной Республике открылась мультимедийная выставка "Романовы". Этот экспозиционный бестселлер проекта "Россия - Моя история", первая и одна из постоянно действующих мультимедийных выставок в исторических парках по всей стране изменила более 10 лет назад представление об историческом просвещении", - сказал собеседник агентства.

Интерактивная история расскажет о ключевых вехах правления последней императорской династии России, перенеся посетителей в эпоху освоения Сибири и Дальнего Востока, воссоединения Руси, победы над Наполеоном, вхождения в состав России южных регионов, отмены крепостного права, культурного, научно-технического и индустриального подъемов.

В экспозиции используются мультимедийные и шоу-технологии в образовательных целях. Посетители смогут посмотреть короткометражные художественно-документальные фильмы с постановочными спецэффектами, зритель при просмотре максимально вовлекается в историческую реальность.

Выставка реализована благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" федерального проекта "Мы вместе" при поддержке министерства образования ДНР.