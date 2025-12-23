Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру сказки "Буратино"

Фильм презентовали продюсеры картины Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также режиссер Игорь Волошин

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру "Буратино" режиссера Игоря Волошина, передает корреспондент ТАСС. Фильм в столичном кинотеатре "Октябрь" презентовали продюсеры картины Федор Бондарчук, который в том числе исполнил роль Карабаса в картине, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также режиссер Игорь Волошин и другие.

В своем вступительном слове Бондарчук поблагодарил за помощь в создании фильма Министерство культуры Российской Федерации и лично министра культуры Ольгу Любимову. "Конечно же [благодарю] Фонд кино и лично исполнительного директора Фонда Федора Геннадьевича Соснова. Есть такое старинное выражение: "Чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня". В нашем случае, когда рождался маленький деревянный мальчик, над его созданием работали сотни и сотни кинематографистов - не только одна деревня, а целый город. Город, который мы построили на площадке кинопарка "Москино". Он до сих пор существует: там есть улицы, магазины, лавочки и целый театр Карабаса. Это ли не чудо? За это чудо я хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина", - сказал продюсер со сцены.

В свою очередь Константин Эрнст в своем обращении к залу подчеркнул "несколько мистических совпадений", которые случились вместе с выходом фильма. "Через несколько дней [наступит] Новый 2026-й год, и с этим связано несколько мистических совпадений. В 1936 году вышла книга Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". <…> Второе совпадение - ровно 50 лет назад, 1 января, на Первом канале Центрального телевидения вышел посерийно музыкальный фильм "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева. Главное его преимущество - в том, что там была музыка. Музыка Алексея Рыбникова. <…> В нашей картине только этот композитор имел возможность записать эту музыку так, как он хотел, с тем оркестром, с которым он хотел. И, как он сказал нам, он получил тот эффект, который он когда-то хотел. Я хотел напомнить вам о том, что мы боимся часто признаваться людям в том, кем они являются. Так вот, наш современник Алексей Рыбников - гений. И в нашей картине композитор - гений", - поделился эмоциями Эрнст.

Премьеру посетили номинант на премию "Оскар" Юра Борисов, народный артист РФ Сергей Гармаш, актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник, актрисы Анна и Надежда Михалковы, народный артист РФ Алексей Учитель, режиссеры Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, продюсеры Сергей Сельянов, Рубен Дишдишян, а также исполнители главных ролей в "Буратино" - Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев и другие.

О фильме

Производством картины занимались кинокомпании "Водород" и Art Pictures Studio, "Национальная медиа группа", Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Сказка "Буратино" снята по мотивам книги Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Режиссером картины стал Игорь Волошин. Фильм выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года.