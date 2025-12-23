Мацуев впервые выступил на сцене нового концертного центра в Сириусе

Сириус проводит фестивали классической музыки с 2022 года

СИРИУС /федеральная территория/, 23 декабря. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев впервые выступил на сцене нового концертного центра на федеральной территории Сириус в рамках новогоднего музыкального фестиваля, передает корреспондент ТАСС. В сопровождении Государственного академического оркестра Республики Татарстан под управлением дирижера Александра Сладковского Мацуев исполнил "Императора" Бетховена.

"Я был здесь летом еще до открытия [концертного центра], но когда я заиграл сегодня на рояле, понял, что у нас появилось очередное чудо, <…> репетиция - полное удовольствие. <…> Зал мирового уровня может быть в любой точке света, а теперь это здесь, в Сириусе, на берегу Черного моря - фантастика. <…> Для сочинцев, [жителей] федеральной территории и огромного количества туристов, я уверен, это будет уникальным местом притяжения", - сказал Мацуев журналистам перед началом концерта.

В первом отделении Мацуев в сопровождении симфонического оркестра исполнил пятый фортепианный концерт Бетховена, известный как "Император". Пианист в беседе с журналистами отметил, что играет это произведение в сезоне 2025 года уже в 33-й раз, включая выступление в Сириусе. Во втором отделении оркестр представил симфоническую поэму "Жизнь героя" Штрауса.

Сириус проводит фестивали классической музыки с 2022 года. Организаторы ставят своей целью за короткий период времени представить на одной сцене самых выдающихся музыкантов и коллективы современности, показать зрителю многообразие форматов и красоту академического искусства. В 2025 году Новогодний фестиваль впервые проходит на сцене нового концертного центра с уникальной акустикой, открывшегося в Сириусе в начале октября. Фестиваль продлится до 14 января.