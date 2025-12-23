Умер последний из скульпторов мемориального комплекса "Хатынь" Валентин Занкович

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский отметил, что это огромная утрата для белорусского искусства и страны

Валентин Занкович © И. Змитрович/ ТАСС

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Последний из группы скульпторов мемориального комплекса "Хатынь" Валентин Занкович умер. Об этом сообщил депутат Палаты представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.

"С прискорбием должен сообщить, что скончался лауреат Ленинской премии, премии Ленинского комсомола Беларуси, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Валентин Павлович Занкович. Последний из группы скульпторов мемориального комплекса "Хатынь", - написал парламентарий в Telegram-канале.

Он отметил, что это огромная утрата для белорусского искусства и страны. "До конца своих дней Валентин Павлович сохранял творческий настрой, следил за общественно - политической жизнью и периодически трудился в своей мастерской, которая по сути стала музеем. Глубокие соболезнования родным и близким", - добавил Шпаковский.

Занкович создал ряд монументальных сооружений в соавторстве с коллегами-архитекторами, которые стали знаковыми для республики. Среди них мемориальные комплексы "Катюша" в Орше, "Хатынь", "Брестская крепость-герой", памятник "Минск - город-герой".

Мемориальный комплекс "Хатынь" расположен в Минской области на месте небольшой одноименной деревни. 22 марта 1943 года фашистские каратели из батальона СС и их пособники из числа коллаборантов согнали всех жителей в сарай и заживо сожгли. В тех, кто пытался выбраться из огня, стреляли. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Все дома были разорены.

На месте каждого из 26 домов установлен мемориал: стилизованная основа сруба и напоминающий печную трубу обелиск - все, что остается от сгоревшего до тла деревенского дома. На каждом обелиске табличка с именами жителей дома и колокол. Звук колокола разносится как вечное напоминание о случившейся здесь трагедии.