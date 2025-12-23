Показы оперы "История Кая и Герды" посвятят памяти Сергея Баневича

Специально для Большого театра заслуженный деятель искусств сделал эксклюзивную версию партитуры и дописал новые музыкальные номера

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Декабрьские и январские показы оперы "История Кая и Герды" заслуженного деятеля искусств Сергея Баневича в интерпретации Государственного академического большого театра (ГАБТ) посвятят памяти композитора. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

Ранее в Союзе композиторов Санкт-Петербурга сообщили о том, что Баневич умер 21 декабря в возрасте 84 лет.

"Творческое кредо композитора - писать музыку для детей по всем канонам "взрослой" музыкальной драмы. "История Кая и Герды" - одна из самых известных опер Сергея Баневича, либретто было написано Татьяной Калининой по мотивам "Снежной королевы" Ганса Христиана Андерсена - сказки, известной каждому ребенку. <…> Коллектив Большого театра скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале также отмечается, что специально для Большого театра Сергеем Петровичем была сделана эксклюзивная версия партитуры и дописаны новые музыкальные номера. "Был добавлен и новый персонаж - Фонарщик, который выступает в качестве рассказчика и комментирует события, представляя в доступной для ребенка форме философский пласт оперы", - заключили в театре.