В "Сокольниках" пройдет фестиваль русского стиля

Для гостей парка подготовят фотозоны, арт-объекты и народные обряды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фестиваль русского стиля "Фолково" пройдет в парке "Сокольники" 10 и 11 января 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"10 и 11 января 2026 года в столице пройдет "Фолково" - яркий фестиваль, где русский фольклор встречается с современным искусством. Место проведения - обновленный парк "Сокольники", где совсем недавно завершился второй этап благоустройства: теперь это продуманное до мелочей пространство для отдыха, гибрид между городским парком и дикой природой", - говорится в сообщении.

Фестиваль обратится к народным ремеслам, локальной культуре, русским сказкам и песням, историческим обычаям, а также традиционным зимним забавам. Для гостей парка подготовят фотозоны, арт-объекты, народные обряды, интерактивы и мастер классы. Предусмотрена и музыкальная программа с уличными шоу.

"Главная сцена "Просторы" станет центром музыкальной программы, в которой сольются воедино традиции и современные арт-эксперименты. В числе хедлайнеров - любимец публики, герой интернета и автор лучших цитат 2025 года Прохор Шаляпин. Также в лайнапе группы Zventa Sventana, BELOBOKA, Settlers, Московский казачий хор, Казаки делают хиты и другие исполнители и коллективы, которые создадут атмосферу настоящего фольклорного праздника", - добавляют в пресс-службе.

В числе интерактивов - вождение хоровода, бег в мешках, перетягивание каната, игра в городки, караоке-колодец, этно-скетчи, хоббихорсинг, игра в ручеек, стрельба из лука, мастер-классы по росписи лошадки-качалки и гипсовых шкатулок, созданию украшений из шерсти и металла, плетение кос с лентами, украшение лица и рук узорами по мотивам народной росписи и другие.

"Зона "Народные таинства" познакомит с традиционными ремеслами и обрядами. В "Обряднике" гости погрузятся в атмосферу старинных ритуалов - свадебного обряда, обряда на дружбу, колядования и других. В "Избе-гадальне" заглянут в будущее с помощью карт и других предсказаний", - заключили организаторы фестиваля.