В метро Петербурга пройдет симфонический концерт "Следующая станция - Классика!"

Он состоится на платформе новой станции "Горный институт"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Смфонический концерт под названием "Следующая станция - Классика!" пройдет днем на платформе новой станции метро "Горный институт" в Петербурге. Такой предновогодний сюрприз подарит горожанам Государственный симфонический оркестр "Классика" под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова.

В программу концерта войдут произведения Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Штрауса-сына.

"Выбор места концерта и его программу нам подсказала биография Петра Ильича Чайковского, отец которого был выпускником Горного кадетского корпуса в Петербурге. Всю жизнь Илья Петрович посвятил этой отрасли, много лет был начальником Камско-Воткинского железоделательного завода. Счастливые детские годы будущего композитора прошли именно в Воткинске. А Моцарт, которого мы тоже будем исполнять, был любимым композитором Чайковского. Обо всем этом мы обязательно вспомним на концерте", - рассказал журналистам Канторов.

Миниатюры Иоганна Штрауса - его вальсы, польки, марши - дополнят программу, потому что эта музыка, по мнению маэстро, очень созвучна атмосфере приближающегося Нового года.