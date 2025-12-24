В новом Национальном музее Бурятии создадут Зал воинской славы

Экспозиции расскажут о знаменитом Селенгинском пехотном полке, героях Первой мировой войны, Великой Отечественной войны и специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Отдельный зал, посвященный подвигам российских воинов, создадут в новом Национальном музее Бурятии, строящемся по мастер-плану города Улан-Удэ. Об этом сообщила ТАСС директор Национального музея Республики Бурятия Татьяна Бороноева.

"Будет отдельный зал - "Рождение подвига и славы", где можно будет узнать факты о знаменитом Селенгинском пехотном полке, героях Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, о героях специальной военной операции (СВО). Очень важно - говорить об этом в полный голос", - сказала Бороноева.

Она отметила, что экспозиция, посвященная героям СВО, в настоящее время только пополняется памятными предметами, документами, фотографиями, наградами бойцов, и важно формировать и показывать такую экспозицию уже сейчас. "Коллекция только начинает создаваться, нам помогают жители Бурятии. Это мы делаем для будущего", - добавила Бороноева.

Стихи участников СВО вошли в художественно-поэтический альбом "100 лет со дня рождения Георгия Николаевича Москалева". Москалев - Герой Советского Союза, заслуженный художник РФ, народный художник Бурятской АССР. Осенью 2025 года в честь памятной даты в Национальном музее была открыта выставка "Война и мир Георгия Москалева". "Ее посетили более 2,5 тыс. человек, - рассказала собеседница. - Экспозиция представила линию жизни Героя, жители и гости Улан-Удэ увидели более 100 работ - произведения живописи и графики из коллекции Национального музея, а также произведения и личные вещи художника из семейного архива, представленные впервые".

Масштабный проект

Одним из самых масштабных проектов Национального музея Бурятии в 2025 году, посвященной героизму воинов, стала выставка "Великая Победа. Сила духа советских людей (Агуу Илалта. Совет зоной урма зориг)". За шесть месяцев ее посетили более 14,2 тыс. человек, рассказала Татьяна Бороноева.

"Это знаковый проект в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка проекта велась долго и кропотливо, в том числе была проведена работа в Национальном центральном архиве Монголии, - отметила директор Национального музея Бурятии. - Особое значение проект приобрел благодаря международному сотрудничеству - впервые музей установил связь с поисковой группой "Быховский рубеж" из Могилевской области (Белоруссия) и Быховским историко-краеведческим музеем. Это позволило расширить исторические рамки экспозиции и показать, как память о подвиге объединяет народы".

Проект реализован для сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны - в экспозицию вошли более 400 подлинных предметов: личные вещи фронтовиков, документы, фотографии, художественные произведения, видеоматериалы, а также уникальные архивные материалы из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ, Национальных архивов Бурятии и Монголии. Также прошли тематические лекции, вебинары, выпущен аудио-календарь "30 дней до 80-го Дня Победы". Были задействованы музеи крупных предприятий Улан-Удэ, работники которых делали все возможное для приближения Дня Победы, - Улан-Удэнского авиационного завода, Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. К проекту подключились краеведы, историки, студенты Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова и Восточно-Сибирского государственного института культуры.

"Очень хороший отклик выставка получила среди школьников - часть экспозиции была передвижной и побывала в пяти районах республики. В современном цифровом мире детям, как оказалось, очень интересно увидеть аутентичные вещи, связанные с историей прежних поколений, - рассказала Бороноева. - Например, красная кожаная сумочка монгольской бабушки Сурэнхорлоогийн Цэгмид, которая будучи юной девушкой в годы Великой Отечественной войны доставила гуманитарную помощь Монголии для советских солдат на фронт. Эту сумочку ей подарил тогда маршал Хорлогийн Чойбалсан, в ней она хранила конфеты, в том числе свои любимые - "Московские".

О музее

Национальный музей Республики Бурятия создан в 2011 году путем слияния Музея истории им. М.Н. Хангалова, основанного в 1923 году, Художественного музея им. Ц.С. Сампилова, открытого в 1944 году, и работающего с 1983 года Музея природы Бурятии. В 2013 году присоединился Новоселенгинский музей декабристов, отметивший в 2025 году 50-летие. В фонде Национального музея Бурятии хранится более 150 тыс. экспонатов.

Возведение в Улан-Удэ нового здания учреждения культуры началось в феврале 2024 года по мастер-плану столицы Бурятии. В основание будущего строения по буддийской традиции заложен священный сосуд "Бумпа", символизирующий духовное и материальное благополучие, приумножение положительной кармы и предотвращение различных стихийных бедствий. Ритуал провели ламы Буддийской традиционной Сангхи России.

Новое здание музея стоимостью около 4 млрд рублей планируется построить в 2026 году, его общая его площадь составит более 14,8 тыс. кв. м. Внутри разместится многофункциональное универсальное пространство для проведения мероприятий, хранилища этнографии, археологии, палеонтологии, ботаники, буддийского искусства, скульптуры, графики, предметов из драгоценных металлов, нумизматики, оружейная и другое.