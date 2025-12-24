В Музее космонавтики представят уникальные новогодние стенгазеты ОКБ-1

Выставка заработает 30 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Выставка масштабных новогодних стенгазет, выпускавшихся сотрудниками Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1), которое открыло человечеству путь в космос, заработает 30 декабря в Музее космонавтики в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Музей космонавтики представляет выставку "Девять лет девятого отдела", важный выставочный проект, основанный на уникальном комплексе предметов, поступивших в коллекцию музея в 2023 году. Выставка исследует комплекс этих ценнейших артефактов эпохи - масштабных новогодних стенгазет, выпускавшихся сотрудниками Особого конструкторского бюро №1", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники ОКБ-1, которое сегодня носит название Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева, во главе с главным конструктором Сергеем Королевым создали мощные ракеты-носители и запустили в космос первый спутник, первых животных и людей, первые автоматические межпланетные станции. Газеты представляли в юмористической форме итоги работы коллектива за год: все успехи, неудачи и перипетии этого сложного пути. "Стенгазеты выпускались на секретном режимном предприятии, не предназначались для широкой публикации и даже стали свидетельством процессов, скупо отраженных в других источниках", - подчеркнули в музее.

Там отметили, что каждый выпуск сохранил подробности работы над космическими проектами или свидетельство событий мировой космонавтики, как например, детали производства кораблей "Восток", автоматических спутников и лунных кораблей, принятие лунной программы. Особенно ценными для исследователей являются сюжеты, где иносказательно сохранена история создания важнейших проектов отечественной космонавтики - тяжелого межпланетного корабля для полетов на Луну и Марс. В 1974 году, после прекращения разработки проекта и его закрытия, все документы по нему были уничтожены.

Стенгазеты поступили в фонды музея в 2023 году от одного из авторов и членов редколлегии этих "изданий", сотрудника ОКБ-1, космонавта-испытателя Владимира Бугрова.