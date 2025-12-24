В Кириллове нашли уникальную курительную трубку из Османской империи

Более 80 археологических находок XVII-XIX веков передали в Кирилло-Белозерский музей-заповедник

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 80 уникальных археологических находок XVII-XIX веков передали в Кирилло-Белозерский музей-заповедник, их нашли при археологических раскопках, которые предшествовали прокладке газопровода в Кириллове. Среди них - курительная трубка XIX века из Османской империи, фрагменты древних сосудов, изразцов и другие ценные предметы из железа, цветных металлов и глины, сообщили ТАСС в музее-заповеднике.

"Это редкие и уникальные изделия из железа, цветных металлов и глины, характеризующие повседневную жизнь, быт, ремесленную деятельность кирилловчан 200-400 лет назад. Особый интерес представляют фрагменты сосудов XVII века, изразцов XVIII века и турецкой курительной трубки XIX столетия. Последний памятник позволяет исследовать внешние связи города Кириллова. Местом изготовления этой трубки является Османская Империя. Этот предмет наиболее редко встречается не только при раскопках, но и в собраниях музеев. В коллекции федерального музея Вологодской области такой экспонат появится впервые", - сообщила генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Юлия Веретнова.

Собрание индивидуальных находок музея пополнят также конские подковы XIX века, по фрагментам которых можно судить о развитии кузнечного дела в Кириллове, а также - крест-тельник, предмет православной медной пластики XIX столетия. В коллекцию массовых предметов войдут 80 фрагментов гончарной и архитектурной керамики. Они позволят уточнить сведения об ассортименте глиняной посуды и особенностях гончарного производства в Кириллове.

Все предметы обнаружил отряд археологической экспедиции ООО "Древности Севера" под руководством Алексея Угланова в ходе археологических раскопок перед прокладкой распределительных газопроводов.

Как отметила главный хранитель музея-заповедника Светлана Смирнова, раскопки на территории Кирилловского округа продолжаются около 100 лет. Территорию Кириллова археологи начали обследовать еще в 1930 годах. Исследования 2018 года проводились на полосе землеотвода под прокладку газопровода на северо-восточной части территории города. Общая протяженность объекта исследований составила 15 км. По итогам выявили три объекта археологического наследия, собрана коллекция из 84 предметов.