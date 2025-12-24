Фестиваль "Выше звука" в 2026 году примут три региона Северного Кавказа

ЧЕРКЕССК, 24 декабря. /ТАСС/. Три региона Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) станут площадками пятого юбилейного фестиваля музыки и науки "Выше звука" в 2026 году. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-центра фестиваля Анастасия Александрова.

"История "Выше звука" началась в 2022 году в Карачаево-Черкесии. Первый юбилей нашего фестиваля отметим на разных площадках республики и новых локациях в курортном Кисловодске на Ставрополье и столице Северной Осетии Владикавказе. Юбилейный пятый сезон в трех регионах СКФО планируем провести с 11 по 25 августа 2026 года", - сказала собеседница агентства.

Фестиваль ежегодно объединяет деятелей культуры и науки из разных регионов России, проводятся концерты, мастер-классы и экскурсии с учеными и музыкантами. "В юбилейной программе, в частности, заявлено участие Ростовского академического симфонического оркестра, Государственного оркестра Башкортостана, струнного квартета солистов Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина La Voce Strumentale, национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле", заслуженных и народных артистов страны, известных солистов коллективов России", - отметила Александрова.

В августе 2025 года на 17 площадках IV фестиваля "Выше звука" в КЧР провели свыше 30 мероприятий, в том числе концерты классической музыки на курорте "Архыз" на высоте 2,5 тыс. м, музыкальные спектакли для детей по мотивам народных кавказских сказок, экскурсии, встречи и прогулки в горах с учеными и музыкантами, мастер-классы по вокалу, фортепиано и актерскому мастерству.

Организаторы фестиваля - фонд "Будущее время" и АНО "Центр просветительских и культурных проектов". Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Карачаево-Черкесии.