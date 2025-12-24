Статья

У Винни-Пуха СДВГ, у Пятачка тревожность? Есть ли у героев расстройства и зачем их ищут

24 декабря "Винни-Пуху" исполняется 100 лет. Обсуждаем поведение персонажей с клиническим психологом

24 декабря 1925 года в лондонской газете The London Evening News вышла первая глава повести Алана Милна "Винни-Пух". Уже через год писатель выпустил сборник рассказов о медвежонке и его друзьях, затем еще один — герои быстро стали популярными и вот уже целый век остаются всемирными любимцами. Для большинства компания друзей из Чудесного леса — символ дружбы, детства и оптимизма, однако в начале XXI века канадские нейропсихологи нашли тревожные сигналы в поведении героев и диагностировали им психические и эмоциональные расстройства. Об этом, а также о том, насколько в целом приемлемо ставить диагнозы персонажам, ТАСС пообщался с Ларисой Овчаренко — клиническим психологом, кандидатом психологических наук, руководителем департамента клинических, психологических и педагогических осн­ов развития личности Института психологии и комплексной реабилитации ГАОУ ВО МГПУ.

Канадское исследование

"Винни-Пух" оказался интересен и детям, и родителям, и исследователям — на протяжении столетия он неоднократно фигурировал в сатирических, психоаналитических и даже философских анализах. Американский писатель Бенджамен Хофф, например, объяснял принципы даосизма при помощи героев Милна — его книги "Дао Винни-Пуха" (1982) и "Дэ Пятачка" (1992) возглавляли списки бестселлеров The New York Times.

Немало шума, который раздается на просторах интернета до сих пор, наделала статья "Патология в Стоакровом лесу", опубликованная в 2000 году в Журнале Канадской медицинской ассоциации (CMAJ). В ней группа медиков из Университета Далхаузи в Галифаксе (Канада) во главе с доктором наук Сарой Ши поделилась результатами необычного исследования. Авторы проанализировали поведение и поступки героев "Винни-Пуха", применяя критерии DSM-IV (Руководство по диагностике и статистике психических расстройств).

У медвежонка авторы "диагностировали" СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) — нейроповеденческое расстройство, для которого характерны импульсивность, нарушение концентрации и чрезмерная подвижность. Заметили они и признаки ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства), которые выражаются в "навязчивой потребности Винни-Пуха в еде и повторяющихся действиях со считалками". Медики даже предположили, что со временем у медвежонка может развиться синдром Туретта — расстройство, при котором происходят внезапные и неконтролируемые повторяющиеся движения и звуки, тики.

Пятачок, по мнению авторов, страдает от генерализованного тревожного расстройства. "Если бы его должным образом обследовали и диагностировали его состояние в раннем возрасте, ему могли бы назначить противопаническое средство", — написали исследователи. У Совы — дислексия, у ослика Иа — депрессия, у Тигры — "повторяющаяся модель рискованного поведения". У Кролика авторы заметили склонность к чрезмерной самовлюбленности, а также "непреодолимую потребность организовывать других, часто против их воли, в новые группы, всегда ставя себя во главе иерархии". "Мы считаем, что он упустил свое призвание, поскольку ему явно место на руководящей должности в больнице", — заключили медики. Досталось и другим персонажам книги. Выводы были неутешительными: героям нужна медицинская помощь, а Кристоферу Робину, который общается только с животными, еще и педагогическая.

Целью канадского исследования было напомнить людям, что психические расстройства могут быть у кого угодно, а проблемы ментального здоровья часто остаются незамеченными или непризнанными в обществе. Впрочем, поклонники "Винни-Пуха" были в ужасе, ведь их любимую сказку омрачили.

"Героев надо оставить в покое"

В последние годы подобные разборы знакомых с детства историй — обычно с точки зрения популярной психологии — стали распространены. Особенно часто под прицел попадают принцессы Диснея: у Бэлль из "Красавицы и чудовища", говорят, стокгольмский синдром, у Жасмин из "Аладдина" — биполярное расстройство. Достается героям и советских мультфильмов, и книжной классики.

Популярность подобных обзоров кандидат психологических наук Лариса Овчаренко объясняет так: "Я думаю, это попытка еще больше понять себя, потому что взрослый человек и ребенок совершенно по-разному смотрят на одну и ту же историю. Ребенок у "Винни-Пуха" учится одним моделям и стратегиям поведения, а взрослый, смотря на героев "Винни-Пуха", уже увидит какие-то свои истории. Ребенок в сказке про принцессу и героя, который ее спасает, учится отношениям, поведению, взаимопомощи, узнает о жизни, о том, какие чувства есть. А взрослый человек смотрит на это совершенно по-иному — и в попытке еще раз понять себя и то, что с ним происходит, в каких эмоциях он бывает, заново пересматривает". Еще одна причина популярности — высокий интерес к психологии в целом. "На других героях люди изучают в том числе и психологическую мысль", — говорит Лариса Овчаренко.

Что касается диагнозов, поставленных героям "Винни-Пуха" и другим, то эксперт считает, что при желании любому персонажу можно приписать эмоциональное расстройство. "В художественных произведениях всегда очень ярко прописаны типажи героев. Они обладают четкими характеристиками, которые показывают своеобразие того или иного характера. И он такой вычурный, нарочито проявленный для того, чтобы читатель мог увидеть историю. Такому яркому, акцентуированному характеру всегда можно приписать какие-то проявляющиеся черты, которые будут лежать в основе того или иного эмоционального состояния. В утрированном виде это, естественно, приведет к тому или иному эмоциональному расстройству".

По словам психолога, у Винни-Пуха действительно можно заметить признаки СДВГ. "Да, ему сложно усидеть на месте, ему сложно концентрировать внимание, ему сложно удерживаться в каких-то правилах. Все это есть. Но, опять же, это признаки", — говорит Лариса Овчаренко.

Признаки тревожного расстройства есть и у Пятачка, однако, по мнению эксперта, показанные состояния и эмоции героев бывают абсолютно у каждого из нас. По ее словам, Алан Милн, изображая яркие, эмоциональные типажи, хотел показать детям и взрослым, какие разные мы бываем по состоянию. "Это больше поведенческие проявления и характер. Нет, они могут быть вполне себе симптомы тревоги. А кто из нас не испытывал тревогу в ситуации неопределенности или нерешенной задачи? <...> Тревога даже бывает сильная и зашкаливающая, но это нормальное состояние. Другой вопрос, когда это тревога изо дня в день, ее много, она мешает жить. Тогда мы уже говорим о каком-то сложном эмоциональном состоянии и будем рекомендовать человеку обратиться к врачу". При этом эксперт напомнила, что заниматься самодиагностикой на основе художественных произведений нельзя. "Можно с помощью образов и героев обратить просто внимание на себя, на то, как я себя чувствую, бываю ли я в таком самочувствии, обратить на что-то внимание в предложенной ситуации, но ни в коем случае не ставить диагноз".

Канадские нейропсихологи рекомендовали героям "Винни-Пуха" обратиться за медицинской помощью, однако у Ларисы Овчаренко иное мнение: "Я думаю, что героев надо оставить в покое. И радоваться вместе с детьми чтением того опыта, через который они возьмут свои истории, свои модели, свои стратегии поведения и просто от души посмеются".

