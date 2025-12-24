Анна Asti вернулась к работе в жюри шоу "Голос"

Ее состояние нормализовалось

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Наставница музыкального шоу "Голос" Анна Asti 24 декабря примет участие в съемках проекта, ее состояние нормализовалось. Об этом ТАСС сообщила PR-менеджер артистки.

"Уже все в порядке, Анна сегодня будет в жюри", - сказала представитель певицы.

Ранее в СМИ сообщалось, что съемки нового сезона проекта могли быть перенесены из-за болезни певицы. Ведущая шоу Яна Чурикова отмечала, что возможный срыв съемочного дня стал неожиданностью для всей команды.

По словам Чуриковой, в проекте задействовано около 300 человек, а графики других наставников были заранее подстроены под участие в шоу.