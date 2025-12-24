Книга Михаила Левитина о cта годах режиссуры театра выйдет в марте 2026 года

В книге режиссер пишет о тех формах театра, которые он считает неизменными

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Народный артист писатель, педагог, художественный руководитель Московского театра "Эрмитаж" Михаил Левитин написал книгу о cта годах режиссуры театра, она будет издана в марте 2026 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС сам автор.

"У меня выходит большая книга. Я в основном ее надиктовал, а потом немножко правил. Она уже существует в прекрасном издательстве "Искусство XXI века", где я уже издавал книгу о Фоменко и Шкловском. <...> Издательство мне ее заказало, и я написал о ста годах режиссуры. <...> Это какой-то прорыв сознания из моей любви к театру, той ранней любви до сегодняшних дней", - рассказал Левитин.

По его словам, в книге режиссер пишет о тех формах театра, которые он считает неизменными. "Я там какой-то ортодокс, фанат, консерватор. Но я пытаюсь не доказывать, а воссоздавать то, что происходило, происходит и со мной лично тоже, и с моими друзьями, и с их учителями, и с их прапрапрадедами. <...> Думаю, меня будут очень ругать, и это хорошо", - поделился Левитин.

Он также обратил внимание на то, что книга будет состоять из двух частей, вторая - "ближе к сегодняшнему дню". "Книга написана не новеллами, в ней волна сменяет волну. Я пишу о том, что для меня важно навсегда. А это настоящий театр, в котором три-четыре идеи. С моей точки зрения, больше быть не может. Иначе это выдумка, приемы и два мною ненавистных слова - "инсталляции" и "перформанс", - добавил Левитин, отметив, что книга будет издана к марту 2026 года.

Михаил Левитин родился 27 декабря 1945 года в Одессе. В 1969-м окончил в Москве режиссерский факультет ГИТИСа. Выпускник курса народного артиста СССР Юрия Завадского. В студенческие годы поставил два детских спектакля: "Синюю птицу" по пьесе Мориса Метерлинка в Государственном театре юного зрителя Латвийской ССР им. Ленинского комсомола (Рига) и "Пеппи Длинныйчулок" по произведениям Астрид Линдгрен в Московском театре юного зрителя. Дипломной работой стал спектакль "О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился" по пьесе Петера Вайса в Театре на Таганке.

За все время работы Левитин поставил порядка 90 спектаклей не только в России, но и за рубежом. Вместе с тем он автор более 30 прозаических произведений. Создатель и ведущий авторских циклов телевизионных программ на канале "Культура", посвященных выдающимся театральным деятелям прошлого.