В первом отборе ПФКИ на 2026 год допустили к очной защите 150 музыкальных проектов

Общий финансовый запрос прошедших в следующий этап участников специального отбора составил 1,65 млрд рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Экспертная комиссия Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) допустила 150 музыкальных проектов к очной защите по итогам заявочной кампании первого отбора музыкального контента на 2026 год. Общий объем финансовых запросов проектов, прошедших в следующий этап, составил 1,65 млрд рублей, сообщили ТАСС в Фонде.

"Сегодня в Москве прошло заседание экспертной комиссии отбора музыкального контента для детей и молодежи ПФКИ в рамках национального проекта "Молодежь и дети". К защите перед продюсерским комитетом отбора музконтента будут допущены 150 проектов - общий финансовый запрос прошедших в следующий этап участников специального отбора составил 1,65 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Председатель экспертного комитета отбора музыкального контента, народный артист России Игорь Бутман отметил, что реализованные при поддержке ПФКИ проекты демонстрируют высокие показатели вовлеченности аудитории. "Мы видим, как проекты, поддержанные в рамках отбора музыкального контента, набирают миллионы просмотров и прослушиваний и регулярно попадают в ведущие российские чарты. Будет прекрасно, если следующий год станет таким же плодотворным", - привели его слова в пресс-службе.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подчеркнул, что по итогам первых отборов все поддержанные проекты соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям. "А судя по количеству прослушиваний и просмотров, все они находят глубокий отклик у аудитории", - отметил он.

Заявочная кампания первого отбора музыкального контента на 2026 год проходила с 5 по 25 ноября. Через систему сайта контент.пфки.рф было подано 272 заявки. В отборе приняли участие музыканты, продюсеры, композиторы, клипмейкеры и другие представители индустрии, представившие проекты в различных форматах - от записи синглов и альбомов до производства видеоклипов и организации трансляций крупных музыкальных мероприятий. Как отметил Карманов, участники, допущенные к следующему этапу, смогут представить свои проекты представителям профессионального музыкального сообщества и рассказать о механизмах достижения целевых показателей, включая охваты, просмотры и прослушивания.

Об отборе

В 2025 году Президентский фонд культурных инициатив объявил о запуске отборов на создание ценностно ориентированного аудиовизуального музыкального контента для аудитории от 6 до 35 лет. Отборы проходят в рамках национального проекта "Молодежь и дети", рассчитанного до 2030 года. Общий объем финансирования программы составляет 1,2 млрд рублей в год.

По итогам двух завершенных отборов поддержку получили 147 музыкальных проектов. В рамках программы будет создано более тысячи единиц контента, включая свыше 700 песен, более 300 музыкальных клипов и порядка 270 музыкальных видеонарезок. Клипы, выпущенные при поддержке ПФКИ, суммарно набрали более 164 млн просмотров. Экспертную комиссию отбора возглавляет народный артист России Игорь Бутман, продюсерский комитет - президент ГПМ Радио Юрий Костин. Итоги первого отбора музыкального контента на 2026 год планируется подвести до конца февраля 2026 года.