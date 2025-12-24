Названы лучшие новогодние песни своих десятилетий в РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "А снег идет" в исполнении Майи Кристалинской, "Синий иней" группы "Поющие гитары" и "Музыка нас связала" группы "Мираж" стали лучшими новогодними песнями 1960-х, 1970-х, 1980-х годов соответственно, по мнению россиян. Соответствующее исследование музыкального сервиса "Звук" имеется в распоряжении ТАСС.

"Из лучших праздничных песен 1960-х годов россияне выбрали "А снег идет" в исполнении Майи Кристалинской (26%), "Зима" Эдуарда Хиля (24%), "Наш сосед" Эдиты Пьехи (20%), "Падает снег" Муслима Магомаева (17%) и "Надежды маленький оркестрик" Булата Окуджавы (15%). Из коллекции 1970-х участники опроса выделили хит "Синий иней" группы "Поющие гитары" (33%)", - говорится в исследовании.

В рейтинг популярной новогодней музыки 1970-х также вошли песни "Dancing Queen" группы ABBA (25%), "Увезу тебя я в тундру" коллектива ВИА "Самоцветы" (20%) и "Rasputin" зарубежного исполнителя Boney M (16%). В топе песен за 1980-е - "Музыка нас связала" группы "Мираж" (22%), "Happy New Year" ABBA (20%), "Белые розы" коллектива "Ласковый май" (19%), "Снег кружится" группы "Пламя" (18%) и "Русская девчонка" от "Комбинации" (16%).

"В 1990-х лидирует хит "Новогодняя" группы "Дискотека авария" (23%). Респонденты отметили две песни Андрея Губина: "Зима-холода" (22%) и "Ночь" (18%). Новый год в этом десятилетии еще запомнился россиянам композициями "Зимняя вишня" Анжелики Варум (21%), "Бухгалтер" группы "Комбинация" (17%), "Он тебя целует" от "Руки Вверх!" (16%) и "Ясный мой свет" Татьяны Булановой (14%)", - отмечается в исследовании.

В рейтинге за 2000-е - "Новогодняя песня" группы "Блестящие" (24%), "In da Club" рэпера 50 Cent (20%), "Ты где-то" группы "Гости из будущего" (19%), "Новогодний поцелуй" от дуэта "Чай вдвоем" (18%) и песня группы t.A.T.u "Нас не догонят" (16%). "Новый год в 2010-х годах у россиян ассоциируется с такими песнями, как "Это Новый год" Нюши (22%), "С Новым годом, мама!" от "Фабрики звезд" (21%) и "Прованс" певицы Елки (17%)", - отмечают в "Звуке".