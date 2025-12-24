Путин вручил Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного

Награда присуждена "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность", говорится в указе

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного народному артисту РСФСР, Герою Труда РФ, кинорежиссеру, председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову. Церемония вручения наград проходит в Кремле.

Как говорится в указе, опубликованном 21 октября, награда присуждена "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность".

Михалков - художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "Бесогон ТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Он приобрел известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в фильмах "Сибириада", "Собака Баскервилей" (цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Жмурки" и других.

Среди режиссерских работ Михалкова - порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание в России и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Драма "Утомленные солнцем" в 1995 году была удостоена премии "Оскар".