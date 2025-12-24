В Москве прошла презентация книг о геноциде мирного населения Курской области

В частности, книга "Перед судом истории: Курск. Последняя битва" была написана авторским коллективом в составе Олега Аргунова, Сергея Никифорова и Александра Терновцова

Редакция сайта ТАСС

© Ксения Плакунова/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Презентация книг "Судебный вердикт преступлениям нацистов в Курской области" и "Перед судом истории: Курск. Последняя битва" курских авторов состоялась в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Очень важно, чтобы правда всегда-всегда торжествовала. <...> Правда требует защиты. Правда - это не только, что мы написали в книгах, это то, что мы своими глазами видели. <...> Мы не хотим вас в чем-то убеждать или в чем-то переубеждать, мы хотели рассказать историю курян глазами курян, и книги точно об этом", - сказал на презентации советник губернатора Курской области, член Общественной палаты РФ Александр Терновцов.

Он подчеркнул, что люди всегда должны помнить о событиях прошлого и настоящего. "Ведь пройдет десятилетие, наша страна восстановит разрушенные поселки, разрушенные села, разрушенные города Курской области. И эти события уйдут в историю. <...> Мы постарались все это описать в двух книгах", - сказал Терновцов.

Книга "Перед судом истории: Курск. Последняя битва" была написана авторским коллективом в составе Олега Аргунова, Сергея Никифорова и Александра Терновцова. Над книгой "Судебный вердикт преступлениям нацистов в Курской области" трудились Валерий Карнасевич, Юрий Оловянников и Александр Терновцов.

Также в рамках мероприятия показали документальный фильм, в котором хроники времен Великой Отечественной войны перекликались с кадрами, снятыми после вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области в 2024 году.

Действия ВСУ в Курской области

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военных, более 7 тыс. единиц военной техники. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.