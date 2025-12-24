В Музее Востока стартовал Фестиваль китайской живописи в стиле гунби

Как отметил советник-посланник по культуре посольства КНР в РФ Фэн Литао, фестиваль является не просто выставкой, а настоящим праздником для народов России и Китая

Редакция сайта ТАСС

© Анна Родионова/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Седьмой фестиваль традиционной китайской живописи в стиле гунби открылся в Москве в Государственном музее искусства народов Востока, передает корреспондент ТАСС.

В его экспозицию вошли более 150 работ китайских и российских художников, а центральное место заняли картины участников проектов "Сто пионов" и "Цветущие иероглифы". Кроме того, в рамках мероприятия гости смогут посетить экскурсии, лекции и мастер-классы.

Как отметил советник-посланник по культуре посольства КНР в РФ Фэн Литао, данный фестиваль является не просто выставкой, а "настоящим праздником для народов России и Китая".

"Вы знаете, что этот год - год [перекрестных] культур наших двух стран. Его закрытие состоялось 18 ноября. Но это вовсе не означает, что мы не будем заниматься культурой - наоборот, это дало новый импульс для дальнейшего углубления нашего сотрудничества в области культуры, - подчеркнул он. - Следующий год для нас тоже значим, так как он посвящен образованию, а образование и культура - неотъемлемые части друг друга".

Символизм "короля цветов"

Красной нитью сквозь все выставочные работы фестиваля проходит тематика изображения пионов, ведь именно этот цветок на протяжении тысячелетий украшал императорские сады Поднебесной и был доступен только знати, став символом не только власти, достоинства и величия, но и самого Китая. Однако в русской культуре пион имеет не менее глубокое символическое значение и ассоциируется с памятью и уважением к прошлому.

В связи с этим, отдельного внимания заслуживает проект "Цветущие иероглифы", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его восемь участников составили из соответствующих их количеству иероглифов фразу "Пионы так прекрасны и аромат их так чудесен, что мир будет длиться вечно", использовав при этом жанр "цветы и птицы" - наиболее популярный для создания картин в стиле гунби.

О фестивале

Зародившийся около 2 тыс. лет назад стиль гунби, который дословно переводится как "тщательная или прилежная кисть", является эталоном перфекционизма в китайской живописи. Его отличительными чертами являются реалистичность и особое внимание к деталям. Согласно правилам создания картин в этой технике, мастер сначала прорисовывает тушью контур изображения, а потом методично, слой за слоем, заполняет рисунок минеральными красками.

Впервые Фестиваль китайской живописи гунби прошел в 2018 году и сразу привлек к себе внимание жителей и гостей столицы. За 7 лет его посетили более 60 тыс. человек, почти 1 600 стали участниками мастер-классов.

Выставка продлится с 25 декабря 2025 года по 25 января 2026 года.