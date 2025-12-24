Премьера детектива о противостоянии КГБ и ЦРУ состоится накануне Нового года

"Ничья в пользу КГБ" снят кинокомпанией "Триикс медиа" по одноименной книге Юрия Грачева и Андрея Правова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьера многосерийного исторического детектива "Ничья в пользу КГБ", снятого кинокомпанией "Триикс медиа" по одноименной книге Юрия Грачева и Андрея Правова, состоится в эфире НТВ 29 декабря. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС заявил генеральный продюсер "Триикс медиа" Сергей Щеглов.

"Мы начали снимать в августе, а 29 декабря сериал уже выходит в эфир НТВ, - сказал Щеглов. - Такие проекты довольно популярны у наших зрителей. Рассчитываем, что сериал "Ничья в пользу КГБ" будет не менее интересным, чем "Комитет", который мы сняли для НТВ".

По словам генпродюсера "Триикс медиа", это уже не первый проект подобной тематики, реализуемый компанией. "Ничья в пользу КГБ", отметил он, отличается обилием исторических событий, а также реалистичностью антуража. Однако для решения задач драматургии присутствует и художественный вымысел.

"Большая работа была проделана всеми нашими производственными цехами. Поскольку это исторический проект, художником-постановщиком очень много внимания было уделено деталям, соответствующим эпохе, - отметил Щеглов. - Для создания атмосферы московских улиц 80-х годов было задействовано более 150 единиц исторического транспорта. Пожалуй, одной из самых сложных задач было показать в этом проекте то время, которое многие зрители еще помнят".

Грачев со своей стороны подчеркнул, что сериал "Ничья в пользу КГБ" получился более стремительным и динамичным, чем это происходит в сюжете книги. "Я хочу сказать большое спасибо еще одному сценаристу проекта - Марии Ошмянской. Совместно с ней мы работали над тем, чтобы современному зрителю было интересно", - сказал он.

О сериале

Восьмисерийный исторический детектив "Ничья в пользу КГБ" - экранизация одноименной книги Юрия Грачева и Андрея Правова. В центре сюжета одно из самых яростных противостояний КГБ и ЦРУ за всю историю их существования.

Действие детектива разворачивается в 1986 году в Вашингтоне. В Рейкьявике вот-вот состоится встреча лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Тема обсуждения - прекращение гонки вооружений. Однако такой исход событий в будущем лишит финансирования военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов.

Чтобы не допустить этого и лоббировать их интересы, директору ЦРУ Тирнану (его роль исполняет актер Илья Шакунов) поручают сорвать переговоры. КГБ нужно не только найти важные документы и вычислить предателя, но и сделать так, чтобы встреча Горбачева и Рейгана состоялась.

Продюсерами сериала "Ничья в пользу КГБ" выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Тимур Вайнштейн и Вадим Островский. Режиссер-постановщик - Михаил Вассербаум. Авторы сценария - Мария Ошмянская, Александр Иванов, Юрий Грачев. Роли в сериале исполнили Денис Нурулин, Даниил Степанов, Герман Чернов, Петар Зекавица, Илья Шакунов, Юрий Ицков, Екатерина Домашенко и другие актеры.