Абдразаков поблагодарил Путина за возможность возглавить театр оперы и балета Севастополя

Президент России присвоил Эльдару Абдразакову почетное звание "Народный артист РФ"

Редакция сайта ТАСС

Ильдар Абдразаков © Сергей Шахиджанян/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Народный артист России, заслуженный артист Абхазии Эльдар Абдразаков выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за доверие возглавить Севастопольский театр оперы и балета. Об этом он сказал в Кремле на церемонии вручения государственных наград.

"Это первый театр в Крыму. Никогда еще не было театра оперы и балета в Крыму. И вы знаете, сейчас театр находится в стадии строительства, но так получилось, что мы, наша администрация, сделали уже несколько постановок и оперных, и балетных, и показываем их стране, возим по разным городам, и наши спектакли проходят с большим успехом. Спасибо вам большое за доверие", - подчеркнул Абдразаков.

Путин присвоил Абдразакову почетное звание "Народный артист РФ".

Певец стал художественным руководителем Севастопольского театра оперы и балета в 2024 году. С декабря 2019 года театр, здание которого еще строится, возглавлял на правах директора известный танцовщик Сергей Полунин.