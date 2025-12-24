Продюсер Щеглов рассказал, как снимают американские сцены в российских сериалах

По его словам, их помогает воссоздавать искусственный интеллект

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Атмосферу американских городов в современных российских сериалах помогает воссоздавать искусственный интеллект (ИИ). По словам генерального продюсера "Триикс медиа" Сергея Щеглова, так, например, было в случае с многосерийным историческим детективом "Ничья в пользу КГБ", который сняла эта кинокомпания.

"Благодаря искусственному интеллекту у нас есть технологические возможности оживлять статичные кадры. Так делают сейчас уже многие кинокомпании", - сказал Щеглов на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос, где проходили съемки сериала, премьера которого на канале НТВ намечена на 29 декабря.

"Съемки проходили в Петербурге и его окрестностях, в Москве, в Великом Новгороде. И вы знаете, что Вашингтон - это не Нью-Йорк. Это дома, которые можно найти и в Москве, и в Петербурге, - отметил генпродюсер. - Поэтому опыт нам позволил найти замену".

Директор телекомпании НТВ Алексей Земский в свою очередь добавил, что финал сериала обязательно удивит телезрителя, а в канун новогодних праздников будут показаны все восемь его эпизодов. "Ждем всех у экранов", - сказал он.

О сериале

Восьмисерийный исторический детектив "Ничья в пользу КГБ" - экранизация одноименной книги Юрия Грачева и Андрея Правова. В центре сюжета - одно из самых яростных противостояний КГБ и ЦРУ за всю историю их существования.

Действие детектива разворачивается в 1986 году в Вашингтоне. В Рейкьявике вот-вот состоится встреча лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Тема обсуждения - прекращение гонки вооружений. Однако такой исход событий в будущем лишит финансирования военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов.

Чтобы не допустить этого и лоббировать их интересы, директору ЦРУ Тирнану (его роль исполняет актер Илья Шакунов) поручают сорвать переговоры. КГБ нужно не только найти важные документы и вычислить предателя, но и сделать так, чтобы встреча Горбачева и Рейгана состоялась.

Продюсерами сериала "Ничья в пользу КГБ" выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Тимур Вайнштейн и Вадим Островский. Режиссер-постановщик - Михаил Вассербаум. Авторы сценария - Мария Ошмянская, Александр Иванов, Юрий Грачев. Роли в сериале исполнили Денис Нурулин, Даниил Степанов, Герман Чернов, Петар Зекавица, Илья Шакунов, Юрий Ицков, Екатерина Домашенко и другие актеры.