"VK Знакомства" представили рейтинг любимых пар советского кино у россиян

Любимая экранная пара респондентов - Людмила Прокофьевна и Анатолий Новосельцев из фильма "Служебный роман"

Редакция сайта ТАСС

Большинство россиян считают романтические сюжеты советского кино актуальными и сегодня, при этом наибольший отклик такие истории находят у молодежи. Любимая экранная пара респондентов - Людмила Прокофьевна и Анатолий Новосельцев из фильма "Служебный роман". Об этом свидетельствуют данные опроса дейтинг-сервиса "VK Знакомства" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Респонденты поделились эмоциями, которые вызывает у них романтика советского кино. 34% отмечают ощущение уюта и человечности, 24% опрошенных испытывают радость и легкость, а также ностальгию по ушедшему времени. У 12% респондентов такие сюжеты навевают смешанные чувства - они кажутся одновременно трогательными и непривычными", - говорится в исследовании.

Основными причинами популярности романтических сюжетов советского кинематографа участники опроса назвали искренность и простоту таких историй, а также большое внимание к человеческому теплу и заботе между героями. Кроме того, зрители ценят ощущение надежды и ожидание счастливого финала. Вместе с тем респонденты указывают и на устаревшие модели поведения, в частности идею "стерпится - слюбится", самопожертвование ради отношений и давление со стороны окружения.

Несмотря на это, почти две трети опрошенных считают, что любовные сценарии из советских фильмов остаются жизненными и сегодня. Особенно часто с этим утверждением соглашались представители поколения зумеров - среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет такую точку зрения разделяют более 70%.

Наиболее любимой экранной парой россияне назвали Людмилу Прокофьевну и Анатолия Новосельцева из фильма "Служебный роман". В числе лидеров также оказались Надежда и Василий Кузякины из картины "Любовь и голуби", а также Надежда и Евгений из "Иронии судьбы, или С легким паром!". Высокую симпатию респондентов получили и пары из фильмов "Девчата" и "Москва слезам не верит".

Исследование показало, что большинство россиян регулярно возвращаются к просмотру советского кино не только в праздничные дни. Значительная часть опрошенных смотрит такие фильмы несколько раз в год, а каждый пятый пересматривает их несколько раз в месяц. Среди зумеров также отмечается высокий интерес к советскому кинематографу.

Самыми популярными новогодними фильмами респонденты назвали "Иван Васильевич меняет профессию", "Иронию судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман". В числе востребованных картин также оказались "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит".

По мнению участников опроса, советское кино ассоциируется с чувством дома и семейного уюта, знакомыми с детства героями и сюжетами, а также спокойной и неспешной атмосферой. Часть зрителей отдельно отмечает значение музыки и визуальной эстетики, а также ощущение стабильности и предсказуемости.

Об опросе

Онлайн-опрос был проведен среди 1 258 респондентов из различных регионов России.