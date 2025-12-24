Квартет Бутмана выступил в Хуахине в рамках проекта "Русский джаз в Таиланде"

Концерт российского коллектива прошел при поддержке посольства Таиланда в России и Российско-таиландского делового совета

© Игорь Броварник/ ТАСС

ХУАХИН /Таиланд/, 24 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Джазовый квартет российского саксофониста Игоря Бутмана выступил в таиландском городе Хуахине в рамках проекта "Русский джаз в Таиланде". Об этом корреспондент ТАСС сообщает с места события.

На сцену концертного зала Bluport Convention Hall вышли барабанщик Эдуард Зизак, контрабасист Николай Затолочный, пианист и вокалист Олег Аккуратов. Под восторженные аплодисменты публики, которая состояла из местных жителей, иностранных и российских туристов, музыканты исполнили такие известные композиции, как "А я иду, шагаю по Москве" из фильма "Я шагаю по Москве" (1963), вступительную песню к фильму "Приключения Буратино" (1975), серенаду Трубадура из мультфильма "Бременские музыканты" (1969), а также ставшую рождественским хитом песню Jingle Bells.

Концерт российского коллектива прошел при поддержке посольства Таиланда в России и Российско-таиландского делового совета. "Для нас очень важны дружественные отношения с Королевством Таиланд и со всеми странами, где любят и ценят наше искусство. Мы благодарны послу Королевства Таиланд в России Сасивату Вонгсинсавату за то, что он с огромным энтузиазмом не только знакомит наших соотечественников с тайской культурой, но и продвигает русскую культуру в Таиланде. Это очень хороший пример диалога, который помогает людям лучше понимать друг друга. Для нас это важная часть культурной дипломатии. Мы сюда приезжаем, выступаем и показываем, что в России есть все аспекты культуры: классической, народной, джазовой и так далее", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Игорь Бутман.

В рамках проекта "Российский джаз в Таиланде" 20 декабря в городе Чианграй выступил российский трубач Вадим Эйленкриг. "Я четыре года подряд приезжал сюда со своим коллективом, в этом году в Таиланд приехала группа Вадима Эйленкрига, замечательные российские джазовые звезды, которых великолепно принимали в Чианграе. Надеемся, что мы сможем еще привозить русский джаз в Таиланд, где выступают и наши академисты, и наши народные коллективы, и балетные артисты. И все это происходило многие годы, однако теперь, благодаря нашему сотрудничеству с Сасиватом Вонгсинсаватом, гораздо больше тайцев знают, что в России есть великолепная джазовая культура, которая отметила четыре года назад свое столетие", - добавил Бутман.

Композиции короля Рамы IX

Российские музыканты исполнили джазовые композиции Love at Sundown и Still on My Mind, написанные королем Таиланда Пумипоном Адульядетом (Рамой IХ), любимым инструментом которого был саксофон. "У него красивая музыка, мне нравятся несколько композиций, они такие душевные, теплые, отражают свет и какой-то драйв. Я с удовольствием играю эту музыку. Король Рама IX был прекрасным музыкантом, который написал очень много разных произведений. И весь мир играет эту замечательную музыку", - отметил пианист и вокалист Олег Аккуратов, который также спел песню на тайском языке.

"Я заинтересован тайской культурой и музыкой. К тому же я люблю изучать языки, в том числе и тайский, поскольку это расширяет мой кругозор. Как прекрасно, что есть такая замечательная страна Таиланд, которая дружит с нами, с нашей необъятной родиной Россией", - сказал он, указав, что на освоение материала на тайском языке у него обычно уходит пара дней.

Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават, прилетевший на концерт из Москвы, в свою очередь подчеркнул важность культурных обменов между странами. "Мы реализуем эти культурные обмены для людей, проживающих в Таиланде или в России, чтобы они могли узнать больше о культуре друг друга. Это, безусловно, в дальнейшем приведет к лучшему понимаю между народами двух стран", - указал таиландский дипломат.

Зимние гастроли квартета Бутмана продолжатся в Таиланде на Пхукете, где российские музыканты выступят 27 декабря.