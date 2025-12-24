Умер актер Пэт Финн

Он сыграл в сериалах "Друзья" и "Доктор Хаус"

Редакция сайта ТАСС

Пэт Финн © Paul Archuleta/ FilmMagic

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Американский актер Пэт Финн, сыгравший эпизодические роли в сериалах "Друзья" (Friends, 1994-2004) и "Доктор Хаус" (House, M.D. 2004-2012) умер на 61-м году жизни, сообщила газета The New York Post (NYP).

Финн умер 22 декабря, с 2022 года он боролся с онкологическим заболеванием. "С большой скорбью семья Финна сообщает об уходе из жизни любимого комедийного актера Пэта Финна", - приводит издание заявление представителя актера.

В "Друзьях" Финн сыграл Доктора Роджера - молодого человека Моники, в "Докторе Хаусе" актер исполнил роль сенатора Андерсона. Всего на счету Финна более 60 ролей в различных фильмах и сериалах.