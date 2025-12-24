Министр культуры Любимова второй день посещает премьерные показы семейного кино

Генеральный продюсер фильма Антон Златопольский со сцены поблагодарил Министерство культуры РФ, Ольгу Любимову, Фонд Кино, а также исполнительного директора Фонда Федора Соснова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова второй день посещает премьерные показы семейного кино. В среду она посетила премьеру фильма "Чебурашка 2" в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

"Вы знаете, каждый раз, выходя на сцену, я задаю себе вопрос: зачем это все? Зачем мы тратим столько сил? Безусловно, одной из главных целей является успех в прокате. Но есть и другая, не менее важная причина - я искренне надеюсь, что наш фильм поможет вам вырваться из повседневной рутины, встряхнет вас и напомнит о том, что действительно важно в жизни. Пусть на эти полтора часа вы вспомните, что самое ценное - это семья, наши отношения с детьми и родителями. Желаю вам приятного просмотра!" - сказал в видеообращении, записанном специально для премьеры, режиссер фильма Дмитрий Дьяченко.

Генеральный продюсер фильма Антон Златопольский со сцены поблагодарил Министерство культуры РФ, Ольгу Любимову, Фонд Кино, а также исполнительного директора Фонда Федора Соснова. "Всем известны такие киноистории как "Последний Богатырь", "Холоп" и "Чебурашка". В кинотеатрах эти три франшизы собрали 75 миллионов зрителей - это ровно половина страны, и это только в кинотеатрах. У меня есть подозрение, что после выхода "Чебурашки 2" в прокат эта цифра может достичь 100 миллионов человек. Хочу пожелать всем в наступающем новом году добра, мира и приятного просмотра!", - сказал со сцены он.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.