Рождественский концерт в Кеннеди-центре отменили из-за переименования

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди переименовали в центр Трампа - Кеннеди

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Ежегодный рождественский джазовый концерт в Центре исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди в Вашингтоне отменен в знак протеста против смены названия учреждения. Об этом заявил ведущий мероприятия Чак Редд.

"Я принял решение отменить наш рождественский джазовый концерт в Кеннеди-центре, когда в прошлую пятницу увидел, что его название меняют", - сказал он телекомпании CNN.

Редд добавил, что переносить выступление на другую дату не намерен.

Ранее член Палаты представителей США Джойс Битти подала в суд на президента США Дональда Трампа и назначенных им членов совета управляющих Центра исполнительских искусств, требуя убрать из названия имя президента. Политик, которая также входит в совет Центра, указывала, что для изменения названия главного концертного комплекса Вашингтона требуется одобрение Конгресса США, которое Трамп не получал.

18 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди будет переименован. По ее словам, совет управляющих Центра принял решение "переименовать его в центр Трампа - Кеннеди". В феврале Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих этого театрально-концертного комплекса.

История Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди

В Конгрессе США идею создания в Вашингтоне национального культурного центра начали обсуждать в 1955 году. В 1958 году соответствующая законодательная инициатива была утверждена, ее подписал 34-й американский президент Дуайт Эйзенхауэр. Предполагалось, что часть средств на строительство поступит в качестве пожертвований в последующие годы. Оценки стоимости проекта постоянно менялись в сторону увеличения по мере работы над ним.

35-й президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин активно участвовали в кампании по сбору средств на строительство центра. После убийства Кеннеди в 1963 году комплекс было решено назвать в его честь.

Кеннеди-центр впервые открыл свои двери в сентябре 1971 года и с тех пор стал постоянным домом для Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы.