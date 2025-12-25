ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС публикует кадры одной из последних репетиций Алентовой во ВГИКе

Видео было снято 18 декабря
14:10
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Эксклюзивные кадры одной из последних репетиций народной артистки РФ Веры Алентовой со студентами ее актерской мастерской совместно с Юлией Меньшовой во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) есть в распоряжении ТАСС.

Видео снято неделю назад, 18 декабря 2025 года. На видео Алентова объясняет и показывает студентам на собственном примере, как играть сцену из рассказа Антона Чехова "Месть женщины".

Алентова умерла в возрасте 83 лет. Это произошло после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Церемония прощания с актрисой состоится в Московском драматическом театре имени Пушкина, где она прослужила 60 лет. 

