В Театре Пушкина прошла X церемония вручения памятных знаков Камерного театра

Мероприятие началось с минуты молчания в память о народной артистке России Вере Алентовой

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина провел юбилейную X торжественную церемонию вручения памятных знаков "За продолжение традиций Камерного театра", передает корреспондент ТАСС.

Церемония началась с минуты молчания в память о народной артистке России Вере Алентовой, которая прослужила в Театре Пушкина 60 лет. Алентова умерла 25 декабря.

В этом году памятных знаков были удостоены три лауреата. Так, награду получила кандидат искусствоведения, внучка артиста Камерного театра Юлия Хмельницкого, Александра Филиппова. Она на протяжении многих лет занимается сохранением наследия театра Александра Таирова и делится уникальными архивными материалами с современными исследователями. "Я очень благодарна Театру Пушкина за то, что он продолжает и восстанавливает традиции Камерного театра. Хочу подарить вам уникальные программки 40-х годов, которые бережно хранились в нашей семье", - сказала Филиппова в своей речи после получения награды.

Памятный знак также вручен скульптору Филиппу Трушину - автору памятника Александру Таирову и Алисе Коонен. В его работах, отметили организаторы, находят отражение эмоциональная выразительность и стремление к гармонии, характерные для эстетики Камерного театра. "Я очень благодарен театру и всем, кто шел со мной по пути создания памятника. И очень рад, что театр вернул свою историю. Для меня с детства в скульптуре была очень важна эмоция, и именно ее я хотел отразить в нашей работе", - отметил Трушин.

Еще одним лауреатом стал директор Театра Пушкина Владимир Жуков, благодаря которому стала возможной установка уникальной скульптурной композиции, посвященной основателям Камерного театра. "Для меня это самая большая честь, потому что я первый нетворческий человек, который получает памятный знак Камерного театра. Спасибо всем, кто помог в создании этой скульптурной композиции", - подчеркнул Жуков.

О церемонии

Памятные знаки традиционно вручаются деятелям культуры, чье творчество и вклад в развитие театрального искусства соответствуют духу, вкусу и стилю Камерного театра Александра Таирова.