В Большом театре 11 января впервые прозвучат рождественские стихи Иосифа Бродского

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Рождественские стихи поэта Иосифа Бродского впервые будут прочитаны со сцены Бетховенского зала Государственного академического Большого театра (ГАБТ) 11 января, сообщается в официальном Telegram-канале театра.

"В завершение новогодних праздников Большой театр представит особенное событие - впервые со сцены Бетховенского зала будут прочитаны рождественские стихи Иосифа Бродского. Концерт, посвященный 85-летию со дня рождения поэта, пройдет 11 января в 12:30 и 18:30", - говорится в сообщении.

В первом отделении концерта прозвучат такие рождественские произведения, как "Бегство в Египет", "Рождественская звезда", "Второе Рождество на берегу", "Речь о пролитом молоке" и другие.

Во втором отделении концерта прозвучит музыка разных эпох - от барокко до середины XX века. Сочинения Клаудио Монтеверди, Иоганна Себастьяна Баха, Александра Скрябина и Георгия Свиридова продолжат поэтический разговор "о времени и о себе", раскрывая темы веры, пути и стремления к свету.

В концерте примут участие чтец Владимир Кошевой и трубач Кирилл Солдатов, автор идеи и режиссер проекта Михаил Елисеев и видеограф Надежда Бушуева.