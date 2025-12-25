Петербургская филармония представит проект "Звезда пленительного счастья"

Он посвящен 50-летию выхода одноименного фильма и 200-летию восстания декабристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Малый зал Петербургской филармонии представит выставочно-музыкальный проект "Звезда пленительного счастья", посвященный 50-летию выхода одноименного фильма и 200-летию восстания декабристов. Проект подготовлен в партнерстве с киностудией "Ленфильм", где снималась картина.

"Историческая связь филармонии с темой выставки многомерна. Ведь Малый зал находится в Доме Энгельгардта, где на балах и концертах бывали и декабристы, и те, кто участвовал в суде над ними. Музыку к знаменитому фильму Владимира Мотыля записал филармонический Академический симфонический оркестр под управлением молодого Юрия Темирканова, в тот период возглавлявшего этот коллектив. А в Музыкальной библиотеке филармонии хранится практически вся антология музыкальной декабристики - от Глинки, посвятившего кантату восшествию на престол Николая I, до Шостаковича, использовавшего стихи Кюхельбекера в Четырнадцатой симфонии", - рассказала журналистам куратор проекта, заместитель директора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлия Кантор.

Среди экспонатов - чернильный прибор Николая Бестужева, предоставленный Центральным Военно-морским музеем, французский роман, принадлежавший Кондратию Рылееву, - из музея-усадьбы "Рождествено", выкованная из сегмента кандальной цепи брошь Василия Тизенгаузена - из коллекции его потомков. Значительную часть экспонатов составят костюмы героев кинокартины из собрания "Ленфильма". На выставке будут представлены и экземпляры нотных текстов первой половины XIX века из Музыкальной библиотеки филармонии: те произведения, которые декабристы не только слушали, но и исполняли.

В программе концерта 26 декабря - музыка из фильма "Звезда пленительного счастья" и другие сочинения, связанные с темой выставки. Среди них - "Вальс-фантазия" Михаила Глинки, который оставил яркие воспоминания об увиденном 14 декабря на Сенатской площади. Прозвучит музыка Арама Хачатуряна из драмы Лермонтова "Маскарад", действие которой происходит в доме Энгельгардта, Военный марш Георгия Свиридова из музыкальных иллюстраций к пушкинской повести "Метель". Концертом продирижирует Павел Бубельников, также работавший в 1975 году над записью музыки к фильму. Солистами выступят сопрано Елизавета Майданова и баритон Владимир Целебровский.

Выставка будет работать до 26 марта. С 12 января в экспозиционном пространстве начнутся тематические экскурсии.