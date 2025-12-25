Специальная серия "Простоквашино" с Путиным вышла в сети

Эпизод посвящен главным традициям Нового года

МОСКВА. 26 декабря /ТАСС/. Новогодний эпизод мультсериала "Простоквашино" под названием "Настоящий Новый год" вышел в онлайн-кинотеатре Okko, передает корреспондент ТАСС. Серия посвящена главным традициям зимнего праздника, в ней появляется персонаж президента России Владимира Путина.

По сюжету эпизода, пока семья Дяди Федора готовится к встрече Нового года, между Шариком и Матроскиным вспыхивает неожиданный спор. Кот сомневается в том, что новогоднее обращение президента России выходит в прямом эфире. В поисках истины друзья в самую главную ночь года отправляются на Красную площадь, где их ждет неожиданная встреча.

В настоящее время серия доступна эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, в ближайшие дни ее также смогут увидеть зрители телеканалов "Мульт", "Солнце" и "Мультиландия".