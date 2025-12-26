В Саратове представят фильм-путешествие о севере Новой Земли

Премьера картины "Мыс Желания. Край Земли" запланирована на 28 декабря

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 26 декабря. /ТАСС/. Премьеру фильма-путешествия "Мыс Желания. Край Земли" о северной оконечности архипелага Новой Земли представят 26 декабря в Саратове, рассказала ТАСС режиссер фильма Анастасия Ломакина. Показ пройдет в Саратовском доме кино.

"Мы впервые представим наш travel-фильм, фильм-путешествие в Саратове. Съемки ленты проходили несколько лет в ходе экспедиций Арктического плавучего университета. В них принимал участие и ученый из Саратовского государственного университета Максим Червяков, на Новой Земле он исследовал снежники. После показа он поделится личными впечатлениями и историями об этой труднодоступной, но такой интересной территории", - сказала Ломакина.

По мысу Желания проходит граница между Баренцевым и Карским морями. Название самого северного мыса Новой Земли - не совсем правильный перевод с голландского, экспедиция Виллема Баренца 1596-97 гг. назвала его "Мыс Желанный", то есть которого хотели достичь. В течение 25 минут ведущие и специалисты национального парка "Русская Арктика" рассказывают об основных достопримечательностях мыса. Это практически Арктика в миниатюре: здесь есть птичий базар, где гнездятся моевки, толстоклювые кайры и чистики; небольшие моржовые лежбища, сюда приходят белые медведи на своем пути на север. На мысе Желания открыли самую северную в российской Арктике так называемую "жизнь в камне" - эндолитные системы. Здесь находятся строения полярной станции, существовавшей с 1930-х годов, автоматическая метеостанция, которая передает данные о погоде сейчас, самый северный в России действующий маяк, а также база национального парка.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Саратовского государственного университета Максим Червяков отметил ТАСС, что показы фильмов про Арктику, ее природу, историю и исследования в высоких широтах интересны зрителям в Саратове. "В преддверии Нового года особенно приятно показать зрителям что-то по-настоящему красивое и необычное. И мы видим, что Арктика объединяет поколения: на наши показы приходят семьями, школьные классы и пенсионеры - тема открытий и красоты Севера интересна всем без исключения. Мне вдвойне приятно осознавать, что места, о которых снят фильм, с их величественными пейзажами, мне неоднократно удавалось посетить во время экспедиций проекта "Арктический плавучий университет", - пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что это будет не просто показ, а погружение в тему. Перед показом фильма в Саратове зрители смогут проверить свои знания об Арктике в ходе интерактивной викторины. Ее предлагает участник арктических и антарктических экспедиций, а также рейсов Арктического плавучего университета Виктор Меркулов.

28 декабря картину "Мыс Желания. Край Земли" покажут в Петрозаводске. Фильм создан при поддержке Проектного офиса развития Арктики.