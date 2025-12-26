"Росизо" открывает детский культурно-просветительский центр в Москве

В программу центра включены мастер-классы по изобразительному искусству, игровые занятия, лекции и мастер-классы по основам фотографии, дизайна и 3D-моделирования

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр "Росизо" открывает новый Детский культурно-просветительский центр в Люблино, сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор "Росизо" Иван Лыкошин. Проект создан в рамках программы "Семейные ценности и инфраструктура культуры", входящей в структуру национального проекта "Семья", реализуемого в 2025 году.

"В этом году "Росизо" открывает детский центр. Что немаловажно, он открывается в довольно отдаленном районе Москвы. Поскольку мы считаем, что это востребованней и ценнее, чем открыть какую-то престижную площадку в центре. Мы несем знакомство с искусством, мастер-классы, просветительские мероприятия туда, где существует дефицит такого рода продуктов. Я надеюсь, что в 2026 году эта работа выйдет на полный оборот, производственный цикл. Откроется он сегодня в Люблино", - сказал он.

Как добавили в пресс-службе музейно-выставочного центра, в новом пространстве дети, вне зависимости от возраста, способностей и предварительной подготовки, смогут раскрыть свой творческий потенциал через специально подготовленную серию практических занятий и мастер-классов.

В программу Детского центра включены мастер-классы по изобразительному искусству, игровые занятия, вдохновленные выставками "Росизо", лекции и мастер-классы по основам фотографии, дизайна и 3D-моделирования, а также кинопоказы, концерты и специальные события, приуроченные к важным датам.

"Миссия центра - пробудить у детей любознательность, развить их творческое мышление, вызвать интерес к изучению исконных традиций, привить любовь к родной культуре. <…> Прививая детям интерес к родной культуре и развивая их творческое мышление, мы формируем не только образованное и успешное поколение, но и воспитываем граждан, любящих свою страну, нацеленных на ее развитие и процветание", - заключили в "Росизо".