Статья

"Кракен", Стэйтем и вселенная DC. Лучшие фильмы и сериалы 2025 года в онлайн-кинотеатрах

Отечественные блокбастеры, исторические драмы и адреналиновые боевики, нежные романтические комедии и захватывающие триллеры — многие из картин и сериалов, которые вышли в российском прокате и на стриминговых платформах в этом году, станут идеальным выбором для новогодних праздников. Рассказываем о наиболее рейтинговых и запоминающихся проектах 2025 года, доступных в российских онлайн-кинотеатрах

Редакция сайта ТАСС

Кадр из фильма "Кракен" © "Централ Партнершип"

Фильмы

"Кракен"

Можно посмотреть на Wink, "Кинопоиске"

Фантастический блокбастер от режиссера "Легенды №17" Николая Лебедева о противостоянии человека и древних сил природы. Экипаж подлодки отправляется на поиски пропавшего ракетного крейсера, но сталкивается с пробудившимся Кракеном — легендарным чудовищем, живущим в глубине северных вод.

Кадр из фильма "Кракен" © "Централ Партнершип"

Это создание, способное сливаться с подводной тьмой, обладает невероятными силой и интеллектом, а природа его остается загадкой. Морякам предстоит не просто выполнить боевую миссию, но и оказаться в схватке с существом, способным угрожать всему миру. В главных ролях — Виктор Добронравов, Александр Петров и Сергей Гармаш.

"Злой город"

Можно посмотреть на "Кинопоиске", "Иви"

Исторический экшен режиссера Константина Буслова воплощает на экране мощь русского духа и сопротивления. Картина рассказывает об обороне Козельска в 1238 году, когда на него обрушилось войско хана Батыя. Семь недель город отчаянно сопротивлялся монгольским захватчикам, и тысячи погибших воинов, множество разрушений и осад не смогли сломить боевой дух жителей. В отместку за такую дерзость хан приказал уничтожить всех жителей и переименовать его в "Злой город". В фильме снимались Алексей Гуськов, Александр Метелкин и Аглая Шиловская.

"Батя 2. Дед"

Можно посмотреть на Wink, "Кинопоиске"

Продолжение комедийной семейной драмы 2021 года от режиссера Ильи Учителя.

Кадр из фильма "Батя 2. Дед" © "Централ Партнершип"

Максим и Ирина, отправив сына Диму на каникулы к Бате, планируют развестись, но, узнав, что ребенок куда-то сбежал, вместе едут на его поиски. В дороге Максим вспоминает собственное детство, когда его самого отправили в деревню к деду-фронтовику, чтобы тот воспитал его по суровым советским методам. Евгений Цыганов исполнил роль деда — как в старости, так и в молодости. Также в главных ролях - Владимир Вдовиченков и Стас Старовойтов.

"Август"

Можно посмотреть на "Кинопоиске", "Иви"

Исторический триллер Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа Владимира Богомолова "В августе сорок четвертого" (также известного как "Момент истины"). Над фильмом работали более семи лет, и в итоге получилось вдумчивое кино, которое не ограничивается батальными сценами, а заставляет зрителей задуматься о цене победы и сложных моральных дилеммах. Действие разворачивается в освобожденной Белоруссии в конце лета 1944 года, в центре сюжета — контрразведчики Смерша, которые ведут охоту на вражеских агентов.

Кадр из фильма "Август" © "Централ Партнершип"

За первый месяц проката фильм собрал более миллиарда рублей и стал восьмым российским фильмом, достигшим этого результата в 2025 году. В главных ролях — Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

"Туда"

Можно посмотреть на Wink, "Кинопоиске"

Легкое и жизнеутверждающее комедийное роуд-муви режиссера Ивана Петухова. Два совершенно противоположных человека — Вадим, живущий "по навигатору", и Вера, для которой жизнь — это одно большое приключение, — отправляются в невероятное путешествие длиной в 1,5 тыс. км на обычном городском такси. Героям предстоит посетить пять живописных городов, пережить множество комичных ситуаций, внезапных откровений и получить огромное количество впечатлений. То, что начиналось как простая дорога из пункта А в пункт Б, превращается в историю о поиске себя и близости. В главных ролях — Петр Федоров и Ирина Старшенбаум.

"Группа крови"

Можно посмотреть на "Кинопоиске", Okko

Военная драма Максима Бриуса, основанная на реальных событиях Второй мировой войны. Действие разворачивается в ноябре 1943 года в бывшем пионерлагере под Ленинградом, где немцы в невыносимых условиях держали советских сирот.

Кадр из фильма "Группа крови" © "Централ Партнершип"

В этом месте царили холод, голод, детей принуждали к труду и жестоко наказывали за малейшее неповиновение. Но самое страшное — сирот использовали как доноров для раненых немецких солдат, выкачивая кровь практически до последней капли. Несмотря на это, юным героям удается найти в себе силы и мужество, чтобы сплотиться и решиться на побег. В главных ролях — Марк Александров, Андрей Рудыка, Карина Андоленко и Алексей Нилов.

"Плагиатор"

Можно посмотреть на "Кинопоиске", "Иви"

Музыкальная романтическая комедия режиссера Антона Мегердичева о путешествиях во времени и мечтах. Главный герой — 30-летний Егор, обычный певец-неудачник, который зарабатывает на жизнь тем, что подпевает гостям в караоке. Он всегда мечтал исполнять свои песни и построить счастливую жизнь с дочерью олигарха, но обстоятельства складывались не в его пользу. Все меняется кардинально, когда Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год. У амбициозного молодого человека рождается гениальный план: он выдает все музыкальные хиты, написанные другими артистами за прошедшие 30 лет, за свои собственные произведения. Однако каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит ко все более неожиданным и кардинальным результатам в будущем, заставляя героя делать очень сложные выборы. В главных ролях — Роман Евдокимов, Стася Милославская и Максим Лагашкин.

"Мастер"

Можно посмотреть на "Кинопоиске", "Иви"

Брутальный боевик британского режиссера Дэвида Эйра с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Левон Кейд — бригадир на стройке, живущий обычной жизнью, но когда дочь директора похищают, к нему обращаются за помощью. Левон оказывается не просто рабочим, а высокопрофессиональным спецназовцем с уникальными способностями. Фильм представляет собой адреналиновый триллер со зрелищными боевыми сценами, в котором герой Стэйтема демонстрирует весь арсенал боевых навыков. В главных ролях также снимаются Дэвид Харбор, Майкл Пенья и другие известные актеры.

"Балерина"

Можно посмотреть на "Кинопоиске", Wink

Зрелищный боевик из вселенной "Джона Уика" режиссера Лена Уайзмана с актрисой Аной де Армас. События происходят между третьей и четвертой частями культовой франшизы. Главная героиня — Ева Макарро, киллер и одновременно профессиональная балерина, воспитанная синдикатом "Руска Рома". Между изящными па классического балета и хореографией насилия разворачивается история о потерянном детстве и неутолимой жажде справедливости.

Кадр из фильма "Балерина" © Murray Close/ Getty Images

Ева обнаруживает связь между своей личной трагедией и таинственным культом. Нарушив приказ своих наставников, девушка отправляется в опасное путешествие, где ей предстоит столкнуться с призраками прошлого, включая собственную сестру, и сделать трудный выбор между долгом и местью.

"Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки"

Можно посмотреть на "Кинопоиске", "Иви", Okko

Четвертая часть популярной романтической комедии, значительно отличающаяся от предыдущих фильмов серии. На этот раз сценарий сразу же отметает возможность традиционного хеппи-энда: несколько лет назад Бриджит Джонс пережила смерть своего мужа Марка Дарси, который погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Пятидесятилетняя Бриджит теперь в одиночку воспитывает двоих детей и никак не может выбраться из эмоциональной ямы. Пытаясь жить дальше, она возвращается к работе телепродюсера и даже устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется молодой красавчик по имени Рокстер. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому остро не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из школы. Роль Бриджит вновь исполняет Рене Зеллвегер, также в ролях — Хью Грант, Чиветель Эджиофор, Лео Вудалл, Колин Ферт и Эмма Томпсон.

Сериалы

"Аутсорс"

Можно посмотреть на Okko

Мрачный драматический сериал режиссера Душана Глигорова и оператора Батыра Моргачева, создавших ранее "Хрустального", "Химеру" и "Трассу". Действие разворачивается в тюремной атмосфере Камчатки середины 1990-х.

Кадр из сериала "Аутсорс" © Okko

Главный герой, надзиратель Константин Волков, решает передавать исполнение смертных приговоров родственникам жертв за щедрое денежное вознаграждение, превращая казнь в своеобразный "аутсорсинг". Договорившись с коллегами, прокурором и тюремным врачом, Костя запускает этот страшный бизнес. Однако находятся люди, для которых возмездие и справедливость не имеют значения. Сериал становится очередным мрачным приговором эпохе 90-х и еще одной историей о людях, ставших жертвами выбранного не ими порядка. В главных ролях — Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Леонид Тележинский и Дмитрий Сумин.

"Камбэк"

Можно посмотреть на "Кинопоиске"

Психологический триллер, возвращающий зрителей в атмосферу Нижнего Новгорода нулевых. По сюжету трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь однокласснице Даше, но вместо этого ввязываются в серьезные неприятности. На их спасение приходит загадочный бездомный по прозвищу Компот, который ничего не помнит о своем прошлом после перенесенных тяжелых травм. Школьники понимают, что должны отплатить ему за помощь, и решают раскрыть тайну Компота. Их поиск истины оборачивается тем, что полностью меняет их судьбы. В главных ролях — Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская, Илларион Маров и Хетаг Хинчагов.

"Миротворец", второй сезон

Можно посмотреть на Okko

Второй сезон американского супергеройского сериала Джеймса Ганна, который стал "мягким" перезапуском киновселенной DC Comics, сохраняя при этом каноничность событий первого сезона. Главный герой — эксцентричный антигерой Кристофер Смит, ура-патриотический наемник и суперсолдат, который готов установить "мир любой ценой". В новом сезоне Смит начинает навещать семью, но в один из визитов на него нападает альтернативный Миротворец из параллельной вселенной. Одновременно за Смитом наблюдают агенты во главе с Риком Флагом — старшим, отцом убитого Миротворцем героя из "Отряда самоубийц". Сюжет предлагает Кристоферу дилемму: жить в своей реальности с невыносимым чувством вины или сбежать в параллельную вселенную, где все куда лучше. Журнал Empire назвал новый сезон "зрелищем, которое ни в коем случае нельзя пропускать" и отметил выдающуюся игру Джона Сины.

Даниил Хмелевской