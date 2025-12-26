Калининградская филармония готовит мероприятия к 80-летию образования области

Самые масштабные из них - в рамках фестиваля "Русская музыка на Балтике"

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова на 2026 год готовит ряд проектов, посвященных 80-летию образования Калининградской области, самые масштабные - в рамках фестиваля "Русская музыка на Балтике". Об этом сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград" директор Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова народный артист России Виктор Бобков.

"В 2026 году пройдут востребованные фестивали, которые являются визитной карточкой культуры Калининградской области - "Русская музыка на Балтике", международный фестиваль "Бахослужение", фестиваль для молодежи и юношества, джазовый фестиваль, который тоже вызывает всегда огромный интерес, - сказал Бобков. - Но что касается реализации наших намерений в 2026 году и даты 80-летия Калининградской области, мы хотим охватить все муниципалитеты, чтобы насколько это возможно, дать почувствовать населению ощущение праздника".

Самый масштабный проект - это международный фестиваль "Русская музыка на Балтике", по его словам, он пройдет с 6 апреля по 10 июня и будет включать 14 концертов. Откроет его легендарный коллектив, которому в будущем году исполнится 90 лет, - Госоркестр России имени Светланова под управлением Дмитрия Юровского и солиста - известного во всем мире скрипача Павла Милюкова. Этот же коллектив вместе с народным артистом России Евгением Князевым представят программу "Лебединое озеро" с фрагментами эпической поэмы "Песнь о Нибелунгах", с музыкой П. Чайковского.

В "Русской музыке на Балтике" примут также участие лауреаты Международного конкурса имени С. В. Рахманинова, хор Капеллы Санкт-Петербурга, члены жюри Фестиваля Д. Шостаковича, ведущие солисты Большого театра России и Мариинского театра, солисты Калининградской филармонии.

"Каждый концерт - это не только культурная акция, но еще народно-политическая акция. "Русская музыка на Балтике" говорит о том, что мы здесь не только серьезно и надолго, а навсегда", - сказал Бобков.

С учетом того, что 2026 г. еще объявлен Годом единства народов России, в рамках фестиваля с концертами в Калининградскую область впервые приедет Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс". В мае в филармонии и в Балтийске известный актер театра и кино Сергей Чонишвили и оркестр филармонии представят проект "Звёзды говорят". К реализации готовится проект "Они были первыми" о первых переселенцах Калининградской области, фестиваль военных духовых оркестров, аналогичный "Спасской башне".