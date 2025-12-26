Кинотеатры ожидают рекордные кассовые сборы в новогодние праздники

Основными "драйверами" новогоднего проката станут "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино", отметила директор по репертуарному планированию сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Елена Захарова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кассовые сборы российских кинотеатров в новогодние праздники 2026 года могут стать рекордными за счет продолжительных каникул и насыщенного репертуара. Об этом сообщила директор по репертуарному планированию сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Елена Захарова на пресс-конференции в ТАСС.

"Эти новогодние праздники по кассовым сборам должны быть рекордно высокими", - сказала она, отметив, что этому способствует как длина выходных, составляющих 11 календарных дней, так и структура проката.

По словам Захаровой, релизы новогоднего периода будут распределены на две волны. "Учитывая длину праздников, релизы новинок разделились на две недели", - пояснила она. С 1 января, в частности, выходят "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино", а с 8 января в прокат зайдут новые российские и зарубежные картины, включая отечественную комедию "Хороший доктор" и экранизацию мирового бестселлера американской писательницы Фриды Макфадден "Горничная".

Захарова подчеркнула, что основными "драйверами" новогоднего проката станут "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино". "Это будут основные драйверы Нового года для семейной аудитории, поскольку наша сеть является семейной. Эти три больших фильма принесут, как мы ожидаем, результаты больше, чем прошлые новогодние праздники", - добавила она.