Калининградская филармония дала более 300 концертов в год 80-летия Великой Победы

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Калининградская филармония в 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества и посвященном 80-летию Великой Победы, дала 270 концертов на стационарной площадке и 49 выездных выступлений с акцентом на патриотическую тематику. Об этом сообщил на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Калининград" директор Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова, народный артист России Виктор Бобков.

"Нам есть чем гордится. <…> Коллективы филармонии, солисты филармонии в течение года дали 270 концертов на стационаре и 49 концертов на выезде. Мы активно гастролируем не только в пределах России и Калининградской области, но и за пределами", - рассказал Бобков. По его словам, камерный оркестр филармонии с аншлагами выступил в Санкт-Петербургской капелле и Московской консерватории. "Наши артисты достойно представили и Калининградскую область и российское искусство", - подчеркнул директор.

Также музыканты филармонии побывали на гастролях за рубежом, в частности, в Республике Конго с программой песен Великой Отечественной войны, они отметили трогательную реакцию местной публики. "Реакция зрителей в Конго конечно поразила. Эти концерты как раз были накануне 9 Мая, - рассказал солист филармонии Александр Дудницкий.- Как обычно, у нас была большая программа около двух часов, военные песни, самые лучшие. Пели несколько песен на французском языке, в переводе - это "Десятый батальон", "Журавли", "Смуглянка" и "Катюша". Мы начали петь и зал начал подниматься, публика начала участвовать в этом [подпевать]". Эмоционально реагировали на выступление калининградцев в Белоруссии, в легендарном Бресте, "зал проплакал".

В рамках проекта "Поезд Победы" артисты филармонии посетили города-герои - Москву, Смоленск, Мурманск, Донецк, Минск, Брест, Тулу. "Прежде всего, мы с огромным вниманием относимся к участникам специальной военной операции и членам их семей, они составляют значительное число зрителей", - отметил Бобков. По его словам, в феврале 2026 г. концерты вновь продолжатся.