"Одиссея" Нолана, НЛО Спилберга и гонки с Юрой Борисовым. Самые ожидаемые фильмы 2026 года

Рассказываем о 15 ярких проектах, которые готовятся к выходу в этом году

Роберт Дауни — младший исполнит роль Доктора Дума в фильме "Мстители: Судный день" © Jesse Grant/ Getty Images for Disney

Стивен Спилберг снял кино про инопланетян, Кристофер Нолан экранизировал "Одиссею" Гомера с целой плеядой звезд, а "Дьявол носит Prada" возвращается на экраны спустя 20 лет. Среди других новинок — предыстория "Голодных игр", заключительная часть "Дюны" Дени Вильнева и научно-фантастический фильм с Райаном Гослингом. Отечественные кинематографисты тоже удивят: Юра Борисов и Иван Янковский штурмуют Ралли Монте-Карло в драме "Битва моторов", Князь и Горшок из "Короля и Шута" спасают сказочный мир, а режиссер Клим Шипенко готовит ремейк "Королевства кривых зеркал". Рассказываем подробнее об этих и других проектах.

"Майор Гром: Игра против правил"

Премьера запланирована на 19 января

Майор Гром — герой комиксов российского издательства Bubble, молодой и харизматичный сотрудник МВД, супергерой альтернативного Петербурга. О его подвигах выпустили уже три фильма — "Майор Гром: Чумной доктор" (2021), "Майор Гром: Игра" (2024) и спин-офф "Гром: Трудное детство" (2023). К выходу наконец готов и многосерийный проект, премьера которого намечалась еще на 2025-й. В декабре на фестивале "Comic Con Игромир" создатели сообщили, что каждая из шести серий будет посвящена одному из ключевых героев вселенной Грома — например, гению Сергею Разумовскому, журналистке Юле Пчелкиной или злодею Августу ван дер Хольту. В ролях — Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Алексей Маклаков, Дмитрий Чеботарев и другие.

"Грозовой перевал"

Премьера запланирована на 11 февраля

История о страстной и трагической любви двух людей, которым не суждено быть вместе — дочери хозяина поместья "Грозовой перевал" Кэтрин и сироты Хитклиффа, которого много лет назад приютил отец героини. Ее играет Марго Робби ("Барби", "Однажды в Голливуде"), а его — Джейкоб Элорди ("Франкенштейн", "Присцилла: Элвис и я"). Режиссер Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды") предлагает новое прочтение классического романа Эмили Бронте. Картина обещает быть интересной с художественной точки зрения, ведь оператор — Линус Сандгрен, получивший премию "Оскар" за работу над мюзиклом "Ла-Ла Ленд".

"Король и Шут. Навсегда"

Премьера запланирована на 19 февраля

В 2023-м прогремел проект "Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе" — сериал об истории группы и приключениях панков в альтернативном фэнтезийном мире, созданном по мотивам их песен. Спустя три года поклонники дождались продолжения истории — выходит полнометражный фильм. По сюжету сказочная вселенная оказывается на грани краха: Горшок и Князь, разделенные смертью, должны объединиться, чтобы одолеть Некроманта — безумного колдуна, воскрешающего мертвецов. В ролях — Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова, Вера Вольт, Илья Гришин, Илья Хвостиков, Антон Лиссов, Гоша Куценко и другие. Режиссером по-прежнему выступает Рустам Мосафир.

"Невеста"

Премьера запланирована на 5 марта

Многообещающая картина, вдохновленная классическим фильмом "Невеста Франкенштейна" 1935 года, создана на стыке жанров — мюзикла, ужасов, фантастики и драмы. Создательница ленты — актриса и режиссер Мэгги Джилленхол ("Улыбка Моны Лизы", "Темный рыцарь"), двукратная номинантка на премию "Оскар". Действие разворачивается в Чикаго 1930-х годов. По сюжету одинокий монстр Франкенштейна просит доктора создать ему компаньона. Вместе они оживляют убитую девушку — Невесту, однако ситуация выходит из-под контроля. В ролях — Джейк Джилленхол, Кристиан Бэйл, Джесси Бакли, Питер Сарсгаард, Джулианна Хаф, Пенелопа Крус и другие.

"Острые козырьки: Бессмертный человек"

Премьера запланирована на 6 марта

Продолжение культового британского сериала в формате полнометражного фильма. У руля по-прежнему Стивен Найт (автор и продюсер "Острых козырьков) и режиссер Том Харпер, снимавший первый сезон. Обладатель премии "Оскар" Киллиан Мерфи вернулся к роли Томаса Шелби. Детали сюжета пока не разглашаются, но известно, что действие фильма будет происходить в Великобритании во время Второй мировой войны. В картине снялись Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Стивен Грэм, Барри Кеоган, Софи Рандл и другие.

"Проект "Конец света"

Премьера запланирована на 18 марта

Научно-фантастический фильм с Райаном Гослингом ("Ла-Ла Ленд", "Драйв") в главной роли. Он играет астронавта Райленда Грейса, который по сюжету просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни свою миссию. Герой постепенно приходит к выводу, что он — единственный выживший из экипажа, отправленного в солнечную систему Тау Кита в целях предотвращения катастрофы на Земле. Сценарий написали Дрю Годдард и Энди Уир, работавшие над "Марсианином". Режиссеры фильма — Фил Лорд и Кристофер Миллер, вместе выпустившие такие проекты, как "Мачо и ботан" и "Лего Фильм". Райан Гослинг также выступил одним из продюсеров картины.

"Дьявол носит Prada — 2"

Премьера запланирована на 30 апреля

Возвращение легенды спустя 20 лет после выхода первой части. В режиссерском кресле по-прежнему Дэвид Фрэнкел, а к своим ролям вернулись Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Пополнился актерский ансамбль и новыми звездами, среди них Кеннет Брана, Леди Гага и, предположительно, Сидни Суини. Детали сюжета пока держат в секрете, но в центре истории вновь окажется акула глянцевого мира Миранда Пристли: теперь ей приходится бороться за выживание ее журнала, поскольку прессу вытесняют онлайн-медиа. Предположительно, ее главной конкуренткой станет Эмили Чарльтон — бывшая подчиненная, которую играет Эмили Блант. Энди Сакс, героиня Энн Хэтэуэй, работает в люксовом бренде, от сотрудничества с которым зависит судьба издания Пристли.

"День разоблачения"

Премьера запланирована на 11 июня

Научно-фантастический фильм Стивена Спилберга о пришельцах. О сюжете пока ничего не известно, но, судя по трейлеру, человечество получает доказательства, что инопланетная жизнь действительно существует. Среди главных героев — ведущая прогноза погоды, которую играет Эмили Блант. Также в картине снялись Джош О’Коннор, Ив Хьюсон, Колин Ферт и другие. Автор сценария — Дэвид Кепп, работавший над такими фильмами, как "Парк юрского периода", "Человек-паук" и "Миссия невыполнима".

"Одиссея"

Премьера запланирована на 15 июля

Масштабная экранизация гомеровской поэмы от режиссера Кристофера Нолана, обладателя премии "Оскар" за "Оппенгеймера". Сценарий по мотивам древнегреческого эпоса написал сам Нолан. В центре истории — царь Итаки Одиссей, который возвращается после Троянской войны к своей жене Пенелопе. В пути он сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов. У картины грандиозный бюджет $250 млн, в ролях — Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Миа Гот, Роберт Паттинсон, Зендея, Том Холланд, Шарлиз Терон и другие звезды.

"Девятая планета"

Премьера запланирована на 24 сентября

Научно-фантастический боевик режиссера Николая Рыбникова рассказывает об автомеханике Диме Хрусте, перенесшем клиническую смерть. Во время реанимации он вспоминает службу на загадочной Девятой планете — базу землян, сражения с монстрами и спасение девушки Полины, в которую он влюбился. Сослуживцы Хруста считают его сумасшедшим, ведь у них совершенно другие, обычные армейские воспоминания. Очнувшись, Дима встречает Полину в реальной жизни и понимает, что кто-то скорректировал память ему и его товарищам. Герой решает распутать этот клубок. В ролях — Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Данил Стеклов и другие.

"Битва моторов"

Премьера запланирована на 8 октября

Приключенческая драма Ильи Маланина о зарождении российского автомобилестроения. Действие разворачивается в начале XX века: по сюжету энтузиасты, разработавшие экспериментальное гоночное авто "Руссо-Балт", хотят доказать его жизнеспособность. Ради этого они решаются на рискованный шаг — участие в легендарном Ралли Монте-Карло. В ролях — Юра Борисов, Иван Янковский, Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Сергей Волков, Ехезкель Лазаров и другие.

"Королевство кривых зеркал"

Премьера запланирована на 22 октября

Многообещающий ремейк советской классики: у руля Клим Шипенко — режиссер фильма "Вызов" и цикла "Холоп". Сюжет всем хорошо знаком: девочка Оля попадает в сказочный мир, где живут люди, поглощенные поиском идеальной версии себя через зеркала. Там она встречает свое отражение Яло, вместе они должны спасти королевство от тирана Нушрока и его армии. Подтвержденной информации о том, кто играет главных героев, пока нет.

"Голодные игры: Рассвет Жатвы"

Премьера запланирована на 19 ноября

Фрэнсис Лоуренс, режиссер предыдущих частей франшизы (кроме первой), снял приквел. Хронология смещается на четверть века назад — к 50-м Голодным играм. В центре истории — молодой Хеймитч Эбернети, будущий наставник Китнисс Эвердин, который сам участвует в битве на выживание. В ролях — Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Эль Фаннинг, Гленн Клоуз, Киран Калкин, Лили Тейлор и другие.

"Мстители: Судный день"

Премьера запланирована на 17 декабря

Третий фильм из Шестой фазы киновселенной Marvel сняли Энтони и Джо Руссо (они же были создателями картин "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал"). По сюжету команда Мстителей противостоит Доктору Думу — гениальному ученому, магу и тираническому правителю Латверии, чьи машины Судного дня могут уничтожить весь мир. Злодея играет Роберт Дауни — младший, также в ролях Педро Паскаль, Крис Хемсворт, Ванесса Кирби, Энтони Маки, Пол Радд, Себастиан Стэн, Джозеф Куинн, Том Хиддлстон, Флоренс Пью и многие другие. По словам создателей, в фильме задействовано более 60 персонажей франшизы Marvel.

"Дюна: Часть третья"

Премьера запланирована на 18 декабря

Финальная часть трилогии Дени Вильнева, снятой по мотивам цикла Фрэнка Герберта "Хроники Дюны". Спустя 12 лет после событий второй части Пол Атрейдес занимает трон Императора, но его правление омрачено войной, унесшей миллиарды жизней. Режиссер сосредоточился на внутренних переживаниях героя и цене, которую приходится платить за власть. В фильме снялись Тимоти Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью, Джейсон Момоа и другие.

