Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт

Ему было 65 лет

Редакция сайта ТАСС

Перри Бэмоунт © Harmony Gerber/ Getty Images

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт умер на 66-м году жизни. Об этом говорится в заявлении коллектива из английского графства Западный Сассекс.

"Тедди был отзывчивым человеком, он сыграл жизненно важную роль в истории The Cure", - отмечается в сообщении.

Бэмоунт сотрудничал с группой с 1984 по 1989 год, а в 1990 году стал полноценным участником коллектива, играя не только на гитаре и клавишных, но и на шестиструнной бас-гитаре. Он выступал с группой до 2005 года, после чего ушел из нее. В 2022 году Бэмоунт вернулся в The Cure, отыграв еще 90 концертов. "Некоторые из них стали лучшими в истории группы, а их кульминацией стал концерт The Show of a Lost World в Лондоне 1 ноября 2024 года. Мы соболезнуем его семье, с ней все наши мысли. Его будет очень не хватать", - сообщили в The Cure.

По информации газеты The Independent, умер после непродолжительной болезни в Рождество. Оно отмечается католиками и протестантами 25 декабря.

Группа The Cure возникла в 1976 году - во время бума постпанка и "новой волны". В 1980-х основатель, вокалист и единственный неизменный участник коллектива Роберт Смит решил сменить имидж, разбавив творчество The Cure более легкими, ориентированными на поп-сцену композициями. Группа выпустила 13 студийных альбомов. В 2019 году музыканты были введены в Зал славы рок-н-ролла.

В сентябре 2024 года группа представила свою первую новую песню за 16 лет. Композиция называлась Alone, а ее лучшим достижением в британских чартах стала 79-я строчка.