Объявлены семь победителей конкурса лучших практик виртуальных концертных залов

Среди них центр культурного развития, библиотека, школа и четыре филармонии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Центр культурного развития, библиотека, школа и четыре филармонии стали победителями в трех номинациях Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов. Об этом в своем канале в Max сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Проект способствует обмену достижений между концертными залами, а также изучению творческих возможностей организаций и расширению аудитории. Участниками конкурса традиционно выступают дома культуры, культурно-просветительские центры, дома народного творчества, вузы, колледжи, детские школы искусств, библиотеки, концертные объединения, музеи и театры. В этом году было подано 124 заявки из 46 регионов страны: наибольшее количество поступило из Тюменской и Белгородской областей, а также из Республики Мордовия", - говорится в сообщении.

Так, в номинации "Лучшая практика самостоятельного ВКЗ" выиграли Центральная городская библиотека им. В. Н. Белкина в Красноярском крае, Донецкая государственная академическая филармония, Центр культурного развития "Звездный" в Белгородской области и Детская музыкальная школа в Костромской области. "Лучшим проектным офисом ВКЗ" была признана Томская областная государственная филармония, а Пермская краевая филармония и Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского получили награду за "Лучшую практику системы ВКЗ".