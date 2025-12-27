В Театре Моссовета состоялась премьера спектакля "Три мушкетера"

Режиссером и автором инсценировки выступил художественный руководитель Евгений Марчелли

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля "Три мушкетера" по роману Александра Дюма прошел на Основной сцене Государственного академического театра имени Моссовета, передает корреспондент ТАСС. Режиссером и автором инсценировки выступил художественный руководитель театра Евгений Марчелли, а музыкальные номера взяты из одноименного мюзикла Максима Дунаевского, Марка Розовского и Юрия Ряшенцева.

"Для меня "Мушкетеры" - это всегда история про дружбу и любовь, про романтическую легкость от жизни, от авантюры, от молодости. Хочется мажорного, эмоционально насыщенного действа, не побоюсь этого слова, феерии. Именно так мы хотим воплотить этот материал на сцене. Сегодня нашей главной задачей является, на мой взгляд, подарить зрителю три часа радости в театре", - передали слова Марчелли в пресс-службе театра.

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

Драматургической основой этой постановки стала история о подвесках, подаренных герцогу Бэкингему королевой Франции Анной Австрийской, которые Д’Артаньян и его товарищи должны вернуть любой ценой. Однако на передний план в этом действии выходит музыкальная составляющая. Постановка представляет собой драматический концерт. Зрителей ждал живой оркестр, несколько десятков артистов и каскадерская группа.

Как призналась заслуженная артистка РФ Ольга Кабо, исполнившая роль королевы Анны, самым сложным для нее стали именно музыкальные номера. "Когда Евгений Марчелли пригласил меня на эту роль, я испытала безумный восторг, а затем страх - ведь я никогда не пела на сцене, и это было для меня абсолютным преодолением себя. <…> Я долго думала над ролью королевы Анны. Как говорят, жениться по любви не может ни один король. Высшие лица государства не имеют права на свои чувства. Они должны сдерживать все эмоции внутри себя - это и правила этикета, и воспитание. Но что происходит в их душах? Представьте себе океан нереализованной страсти. Все находится на грани: безумная любовь и необходимость скрывать свои чувства. Это требует силы. И мне предстоит собрать все эти нюансы воедино", - поделилась она.

Заслуженный артист России Александр Яцко (кардинал Ришелье) в свою очередь отметил, что спектакль стал поиском нового жанра как для Театра Моссовета, так и для его художественного руководителя. "Сам фильм воспринимается сейчас как какая-то чепуха, как устаревшие хохмы с участием очень хороших артистов. А песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Ряшенцева звучат вполне актуально и будут звучать так же через 10, 20 лет. Фильмы устаревают, а музыка - нет", - выразил мнение актер.

Роли также исполняли заслуженные артисты РФ Екатерина Гусева, Евгения Крюкова, Виталий Кищенко, Валерий Ярёменко и молодые актеры Театра Моссовета. В пресс-службе обратили внимание, что хореография построена по принципу ритмических рисунков, звучащих как ударный инструмент. Ее разработал заслуженный артист РФ Егор Дружинин. Музыкальным продюсером выступила Мария Галлиардт. За сценографию отвечала главный художник Театра Моссовета Анастасия Бугаева. Художником по костюмам стала Евгения Панфилова. Фехтовальные сцены ставили Виктор и Олег Мазуренко. Премьерные показы драматического концерта также пройдут 31 декабря 2025 года, а затем - 2, 10, 18 и 30 января, 6, 15 и 28 февраля 2026 года.