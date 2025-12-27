Умер композитор Александр Мерлин

Ему было 100 лет

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Композитор, поэт, драматург Александр Мерлин, чьи произведения исполняли многие артисты, умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщило генконсульство России в городе Бонн.

"Генеральное консульство с прискорбием сообщает о том, что на 101-м году ушел из жизни ветеран, участник Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда А.Ю.Мерлин, который проживал в последние годы в городе Мюнхене", - говорится в сообщении в Telegram-канале генконсульства.

В генконсульстве подчеркнули, что за свою жизнь Мерлин создал более 3 тыс. произведений. Его сочинения исполняли Михаил Боярский, Аркадий Райкин, Эдуард Хиль и Клавдия Шульженко.