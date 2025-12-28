Швыдкой: Брижит Бардо олицетворяла веру в жизнь

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Известная французская актриса Брижит Бардо была олицетворением веры в жизнь и символом молодежного пробуждения 1960-х годов. Так в беседе с ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой вспомнил актрису.

28 декабря 2025 года стало известно, что на 92-м году жизни умерла французская актриса и защитница животных Брижит Бардо.

"Она была женщиной, составляющей удивительную наивность молодости. Наивность, трогательность, беззащитность в каком-то смысле. И это, может быть, делало ее символом той эпохи конца 50-х, 60-х годов, когда началось молодежное пробуждение, которое привело потом к майским событиям 68-го года во Франции. В ней жила энергия, счастье, молодость. Она стала большой актрисой в картине "И Бог создал женщину", где она играла с замечательными мастерами, в том числе с Жаном-Луи Трентиньяном. Но главное достоинство было удивительное ощущение радости жизни. Она олицетворяла веру в жизнь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на то, что актриса последние 50 лет своей жизни, став защитницей прав животных, не занималась кинематографом, для всех, кто любил кино, она осталась прекрасной юной девушкой. "Я думаю, что сегодня ее уход оплакивают не только люди, которые ее хорошо знали, но и те, кто видел ее только на киноэкранах. Это было то ощущение радости бытия, которое в конце 50-х, 60-х охватывало весь мир, и она была его олицетворением", - заключил Швыдкой.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В 13 лет она поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца, где занималась в классе русского хореографа Бориса Князева. За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе "Частная жизнь" (Vie priv e, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le m pris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом. После завершения карьеры она занялась защитой животных.