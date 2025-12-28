Театр Пушкина заменит спектакль с участием Веры Алентовой

"Мадам Рубинштейн" 5 января заменят спектаклем "Семейка Краузе"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спектакль "Мадам Рубинштейн", главную роль в котором исполняла умершая 25 декабря народная артистка РФ Вера Алентова, 5 января будет заменен спектаклем "Семейка Краузе". Об этом сообщает Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, где актриса прослужила 60 лет.

"5 января 2026 года вместо ранее назначенного спектакля "Мадам Рубинштейн" состоится спектакль "Семейка Краузе". Билеты действительны", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что вопрос о замене спектаклей 5 февраля и 1 марта будет решен позднее, с учетом возможностей репертуара. В Театре Пушкина добавляют, что в случае несогласия зрителя с заменой спектакля приобретенные билеты подлежат возврату.

Актриса почувствовала себя плохо 25 декабря во время проведения гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Алентовой понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали. Впоследствии художественный руководитель Театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев сообщил ТАСС о том, что актриса умерла после церемонии прощания. Ей было 83 года.