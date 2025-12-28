В НЦ "Россия" прошла новогодняя премьера мультижанрового спектакля "Морозко"

В постановке объединили балет, оперу, фолк и художественную хореографию

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Национальный центр "Россия" представил новогоднюю премьеру мультижанрового спектакля "Морозко" в современной интерпретации. Об этом сообщили на сайте выставочного центра.

"В Национальном центре "Россия" 27 декабря состоялась премьера мультижанрового спектакля "Морозко". В постановке принимают участие ведущие артисты лучших театров страны и звезды российской сцены", - говорится в сообщении.

По словам главного режиссера и сценариста спектакля Чулпан Пиотровской, главной особенностью постановки является ее мультижанровость, в ней успешно объединены балет, опера, фолк и художественная хореография.

Идея спектакля принадлежит премьеру балета Большого театра Игорю Цвирко, который предложил поставить его в НЦ "Россия". В постановке приняли участие ведущие артисты Большого театра, "Кремлевского балета", солисты Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Русский Национальный балет "Кострома", главная Баба-яга страны By BABA YAGA, музыкальная фольклорная группа "Бурановские бабушки", актеры Театра им. Евгения Вахтангова и Театра "У Никитских ворот" и другие исполнители.