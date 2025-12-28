Донецкие артисты готовы приехать с гастролями в восстановленный театр Мариуполя

По словам министра культуры ДНР Михаила Желтякова, чтобы площадка не простаивала, планируется максимально задействовать все творческие коллективы республики для выступлений

МАРИУПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Ведущие театры ДНР, в том числе из Донецка и Макеевки, готовы выступить в открытом после восстановления Мариупольском драмтеатре, сообщил ТАСС министр культуры ДНР Михаил Желтяков на церемонии открытия театра в приморском городе.

"По оснащению это один из лучших театров сегодня, - сказал Желтяков. - Площадка будет востребована не только театром. Я надеюсь, здесь будут работать и театры, которые приедут из Донецка со своим репертуаром. Театр оперы и балета готов уже приезжать, музыкально-драматический театр готов сюда приезжать, театр кукол, молодежный театр, филармония готовы работать", - сказал Желтяков.

По его словам, чтобы площадка не простаивала, планируется максимально задействовать все творческие коллективы республики для выступлений в Мариуполе. Министр поблагодарил Минкультуры РФ и Росконцерт за организацию гастролей театрально-концертных учреждений республики, включая Мариупольский драмтеатр, с 2023 года.

"Если бы не поддержка "Больших гастролей", а наши творческие коллективы побывали, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом, <...> то, наверно, театры мы бы не сохранили, потому что, начиная с 2022 года, мы не работали в полном объеме - ни Мариупольский театр, ни донецкие театры".

Здание Мариупольского драмтеатра было взорвано 16 марта 2022 года украинскими националистами из формирования "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен). Восстанавливал объект регион-шеф Санкт-Петербург.