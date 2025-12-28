Мэр Кольцов: восстановленный театр Мариуполя даст толчок развитию культуры ДНР

Это фактически новый культурный объект, сообщил глава администрации города

МАРИУПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Восстановленный драмтеатр Мариуполя, взорванный в 2022 году украинскими боевиками, готов принять ведущие театральные коллективы со всей страны. Театр поспособствует развитию культуры всей ДНР, сообщил ТАСС глава администрации города Антон Кольцов на церемонии открытия театра.

"Безусловно, и мы, конечно, рассчитываем на то, что сюда будут приезжать ведущие театральные коллективы. Это будет хорошим толчком для развития вообще театральной повестки в городе и в республике. И у нас наша театральная труппа, вы знаете, ведь она не останавливала ни на минуту свою работу. И репетиции, и представления шли на базе филармонии, поскольку не было театра", - сказал Кольцов.

Он добавил, что в театре заново сделана вся инфраструктура, включая коммунальные коммуникации, вентиляцию, сценическое оборудование. "Это фактически новый культурный объект, - отметил мэр. - Понятно, что очень важна культурная, духовная составляющая. Это вот такой уверенный шаг к возрождению и развитию культурной составляющей города. Понятно, что мы очень признательны Санкт-Петербургу за этот объект".

Здание Мариупольского драмтеатра было взорвано 16 марта 2022 года украинскими националистами из формирования "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен). Восстанавливал объект регион-шеф Санкт-Петербург.