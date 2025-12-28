Фильм "Елки 12" вышел в лидеры российского кинопроката за выходные

Второе место заняли "Три богатыря и свет клином"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская комедия "Елки 12" режиссеров Ольги Долматовской, Андрея Силкина, Бориса Дергачева и Юрия Коробейникова стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 155 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 25 по 28 декабря.

Сюжет фильма повествует о девятилетнем мальчике из Кирова, который, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Роли исполнили Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов и другие.

На втором месте - российский фильм "Три богатыря и свет клином", собравший 133,4 млн рублей за выходные. Фильм повествует о том, как герои сталкиваются с угрозой "конца света" в виде огромной тучи, грозящей погрузить мир во мрак, пока их жены ждут пополнения в семьях, а хитрый купец Колыван пытается захватить Киев, пока богатыри заняты "апокалипсисом".

Третью строчку рейтинга занял российский фильм "Невероятные приключения Шурика", собравший 35,5 млн рублей за выходные. Фильм повествует о Шурике, который рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни. Роли исполнили Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Павел Воля, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Филипп Киркоров и другие.