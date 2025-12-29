Газманов выступит с новой концертной программой к своему 75-летию в 2026 году

Мероприятие называется "Я по жизни загулял", рассказал Народный артист России

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Яковлев/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов в 2026 году представит новую концертную программу, приуроченную к своему 75-летию. Об этом артист сообщил в беседе с ТАСС.

"К юбилею я готовлю новую концертную программу, которая называется "Я по жизни загулял". Название в честь одноименной песни, которую я выпустил 35 лет назад. Интересно, что недавно у нее за какие-то три месяца больше двухсот миллионов вовлеченных: просмотров, прокачек и так далее. Песня очень быстро и неожиданно завирусилась", - рассказал Газманов.

По его словам, предстоящий юбилей он воспринимает скорее как формальность, однако именно 2026 год станет для него особенно насыщенным с творческой точки зрения. "Я вообще не думаю о юбилее, до него еще почти полгода. Юбилей - это просто цифра, в этот раз такая более-менее круглая - 75", - отметил он.

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.